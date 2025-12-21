Vacanze Natalizie intorno al mondo? Con le eSIM Saily hai GIGA al 20% di sconto

Rimani connesso online ovunque tu vada nel mondo senza dover pagare una fortuna a causa del roaming. Oggi puoi risparmiare davvero in vista delle tue vacanze natalizie all’estero. Scegliendo le eSIM Saily avrai GIGA al 20% di sconto! Cosa stai aspettando? Attiva la promozione con il codice SUN20! La stessa qualità di sempre a un prezzo ancora più basso.

Questa offerta è valida solo per i piani da 10GB o più. Per ottenere il piano perfetto per te inserisci la tua destinazione e scegli una delle tariffe che fa al caso tuo. Potrai scegliere tra oltre 200 Paesi così appena arrivi il tuo smartphone sarà già connesso a internet e potrai fare tutto quello che fai a casa tua, senza alcun limite e con la migliore velocità possibile. Infatti, le eSIM Saily scelgono gli operatori con la migliore copertura.

Verifica se il tuo smartphone è compatibile con la tecnologia eSIM, ovvero una SIM digitale che ti permette di cambiare operatore e utilizzare più piani mobili senza dover ogni volta cambiare scheda fisica. Quasi tutti i nuovi telefoni supportano le eSIM e per configurarle ti bastano pochi tap. Non perdere questa occasione per rimanere online ovunque tu vada nel mondo!

eSIM Saily: GIGA al 20% di sconto e tanta sicurezza

Con le eSIM Saily ottieni piani GIGA internazionali, oggi al 20% di sconto attivando la promozione con il codice SUN20!. Una volta acquistato il piano dati in base alla tua destinazione devi solo scaricare l’app Saily sul tuo smartphone e installare il piano con i GIGA. Questo si attiverà automaticamente solo quando arriverai a destinazione.

Grazie alle eSIM Saily non hai solo una connessione internet senza le tariffe di roaming, ma anche un pacchetto di sicurezza integrato. Essendo un prodotto NordVPN potrai cambiare la tua posizione all’interno dell’app scegliendo tra oltre 115 posizioni virtuali per navigare in modo privato e accedere ai tuoi contenuti preferiti senza limiti. Inoltre, potrai attivare anche il blocco di annunci, siti dannosi e tracker.