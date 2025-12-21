 Vacanze Natalizie intorno al mondo? Con le eSIM Saily hai GIGA al 20% di sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Vacanze Natalizie intorno al mondo? Con le eSIM Saily hai GIGA al 20% di sconto

Preparati per le tue vacanze natalizie intorno al mondo acquistando le eSIM Saily e oggi hai GIGA al 20% di sconto sfruttano il nuovo coupon.
Vacanze Natalizie intorno al mondo? Con le eSIM Saily hai GIGA al 20% di sconto
Telecomunicazioni
Preparati per le tue vacanze natalizie intorno al mondo acquistando le eSIM Saily e oggi hai GIGA al 20% di sconto sfruttano il nuovo coupon.

Rimani connesso online ovunque tu vada nel mondo senza dover pagare una fortuna a causa del roaming. Oggi puoi risparmiare davvero in vista delle tue vacanze natalizie all’estero. Scegliendo le eSIM Saily avrai GIGA al 20% di sconto! Cosa stai aspettando? Attiva la promozione con il codice SUN20! La stessa qualità di sempre a un prezzo ancora più basso.

Scegli Saily attivando SUN20!

Questa offerta è valida solo per i piani da 10GB o più. Per ottenere il piano perfetto per te inserisci la tua destinazione e scegli una delle tariffe che fa al caso tuo. Potrai scegliere tra oltre 200 Paesi così appena arrivi il tuo smartphone sarà già connesso a internet e potrai fare tutto quello che fai a casa tua, senza alcun limite e con la migliore velocità possibile. Infatti, le eSIM Saily scelgono gli operatori con la migliore copertura.

Verifica se il tuo smartphone è compatibile con la tecnologia eSIM, ovvero una SIM digitale che ti permette di cambiare operatore e utilizzare più piani mobili senza dover ogni volta cambiare scheda fisica. Quasi tutti i nuovi telefoni supportano le eSIM e per configurarle ti bastano pochi tap. Non perdere questa occasione per rimanere online ovunque tu vada nel mondo!

eSIM Saily: GIGA al 20% di sconto e tanta sicurezza

Con le eSIM Saily ottieni piani GIGA internazionali, oggi al 20% di sconto attivando la promozione con il codice SUN20!. Una volta acquistato il piano dati in base alla tua destinazione devi solo scaricare l’app Saily sul tuo smartphone e installare il piano con i GIGA. Questo si attiverà automaticamente solo quando arriverai a destinazione.

Scegli Saily attivando SUN20!

Grazie alle eSIM Saily non hai solo una connessione internet senza le tariffe di roaming, ma anche un pacchetto di sicurezza integrato. Essendo un prodotto NordVPN potrai cambiare la tua posizione all’interno dell’app scegliendo tra oltre 115 posizioni virtuali per navigare in modo privato e accedere ai tuoi contenuti preferiti senza limiti. Inoltre, potrai attivare anche il blocco di annunci, siti dannosi e tracker.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Kena Mobile: a soli 5,99€, è la tariffa del momento e dell'anno

Kena Mobile: a soli 5,99€, è la tariffa del momento e dell'anno
Hostinger Horizons: crea siti e app web da zero a soli 6,99€ al mese

Hostinger Horizons: crea siti e app web da zero a soli 6,99€ al mese
Numerazione a tre cifre per i call center dal 2026

Numerazione a tre cifre per i call center dal 2026
Viaggi senza roaming: eSIM Saily con 20% di sconto

Viaggi senza roaming: eSIM Saily con 20% di sconto
Kena Mobile: a soli 5,99€, è la tariffa del momento e dell'anno

Kena Mobile: a soli 5,99€, è la tariffa del momento e dell'anno
Hostinger Horizons: crea siti e app web da zero a soli 6,99€ al mese

Hostinger Horizons: crea siti e app web da zero a soli 6,99€ al mese
Numerazione a tre cifre per i call center dal 2026

Numerazione a tre cifre per i call center dal 2026
Viaggi senza roaming: eSIM Saily con 20% di sconto

Viaggi senza roaming: eSIM Saily con 20% di sconto
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 dic 2025
Link copiato negli appunti