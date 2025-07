Vacanze online: quali sono le truffe più comuni e come difendersi

Il periodo estivo spinge i cybercriminali a investire tempo e denaro nella realizzazione di truffe legate alle prenotazioni delle vacanze online. Prima di vedere quali sono le più comuni è importante capirne la portata. I numeri, risultato di un’indagine commissionata da Facile.it a EMG Different, sono preoccupanti.

“Solo nell’ultimo anno più di 9 milioni di italiani sono stati vittima di truffa o tentativo di frode. Cifre che equivalgono a un danno economico incredibile: più di 560 milioni di euro“, spiegano i colleghi di Facile.it citando i dati emersi dalla ricerca di EMG Different.

Tra le truffe legate alla prenotazione online delle vacanze la più comune è quella delle case fantasma. Le vittime di questo raggiro sono state circa 5,4 milioni di italiani negli ultimi 12 mesi. Tra questi 851 mila hanno trovato la struttura prenotata già occupata da altre persona e 560 mila hanno scoperto che la prenotazione era completamente diversa dall’annuncio.

Non mancano nemmeno i biglietti aerei falsi tra le truffe online più comuni nel periodo delle vacanze. A queste si aggiungono anche le truffe legate al noleggio d‘auto. Noleggiatori non esistenti, problemi alla restituzione del veicolo, condizioni contrattuali poco trasparenti in merito a franchigie e coperture assicurative e così via.

Come difendersi dalle truffe sulle vacanze online

Facile.it ha redatto un vademecum per aiutare chiunque a evitare e difendersi dalle truffe legate alla prenotazione delle vacanze online con tutto quello che vi è connesso come case fantasma, biglietti aerei fake e noleggio auto.