L’arrivo dei vaccini per COVID-19 consentirà finalmente di uscire dal pantano dei mesi passati, lasciandoci alle spalle il periodo buio della pandemia. Quella che per tutti è un’opportunità di ripresa, dell’economia così come della socialità, per qualcuno rappresenta l’occasione per mettere a segno un’ennesima truffa legata al coronavirus: sono state scovate sul Dark Web diverse inserzioni per la vendita di dosi a 250 dollari.

250 dollari per il vaccino COVID-19 di Pfizer

A renderlo noto i ricercatori di Check Point Software. Come si può vedere nello screenshot allegato qui sotto è la cura messa a punto da Pfizer e BioNTech ad essere oggetto degli annunci. Gli autori assicurano di poter spedire da Stati Uniti, Spagna e Regno Unito, offrendo i propri contatti WhatsApp, Telegram e Wickr a chi desidera ottenere maggiori informazioni.

Il pagamento avviene ovviamente in criptovaluta, più precisamente in Bitcoin come si può leggere nello scambio qui sotto, così da non risultare tracciabile.

Inutile ribadire che la procedura per la vaccinazione passa e passerà esclusivamente dalle autorità pubbliche addette alla sanità e non di certo dal Dark Web. È bene diffidare da qualsiasi inserzione di questo tipo, qualunque sia la sua provenienza, così come di quelle che sponsorizzano l’idrossiclorochina o altri rimedi per COVID-19.