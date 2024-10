Vai oltre il conto aziendale con Tot (IBAN italiano e 100% digitale)

Tot è una piattaforma 100% digitale progettata per rendere più semplice la gestione amministrativa e finanziaria di una qualsiasi attività. Include un IBAN italiano, servizi banking e amministrazione nello stesso posto, la tutela dei capitali fino a 100.000 euro e un’app attraverso cui gestire tutto.

Sono disponibili due versioni: da un lato Business, che offre gli strumenti per la gestione finanziaria, dall’altro Business Pro, con carte per il team e accessi inclusi. Se la scelta ricade su Business sono disponibili i piani Essentials, Plus e Premium a partire da 7 euro al mese. Se invece si sceglie Business Pro, si parte da 35 euro al mese per il piano Smart (gli altri due piani sono XLarge e Special).

Il modulo d’iscrizione alla piattaforma Tot si trova su questa pagina del sito ufficiale Tot.

Le caratteristiche chiave di Tot

La soluzione di Tot offre un conto aziendale online con IBAN italiano e bonifici SEPA istantanei, a cui si aggiungono SDD, F24 e deleghe I24. Inoltre, sono inclusi i pagamenti pagoPA e RiBa, più il collegamento a Entratele Fisconline, sempre senza commissioni.

Con Tot si ha anche una carta di credito aziendale, con l’opportunità di richiedere altre carte aziendali, sia fisiche che virtuali, da assegnare a se stessi o ai propri collaboratori.

La flessibilità incontro poi la contabilità aziendale semplificata. Ciò è reso possibile dall’integrazione con il Cassetto Fiscale online, che permette di effettuare l’export per la prima nota, i pagamenti ai fornitori, la riconciliazione bancaria in automatico e la categorizzazione delle proprie fatture. In più, è possibile assegnare l’accesso ai propri collaboratori, così da ottenere un prezioso supporto per la gestione amministrativa e la predisposizione dei pagamenti.

Maggiori informazioni sul conto business a questa pagina del sito Tot.