VALANGA di libri in arrivo: con Kindle Paperwhite leggere non PESA

Leggere è una delle passioni più belle che ci sono a questo mondo. Tu stai in pausa pranzo, a casa o in metro e puoi immergerti in mondi, racconti, vite di persone che vivono esperienze totalmente diverse. Se già leggi sai che meraviglia sia e ti dirò: passare al digitale non può che essere un plus. Per questo motivo oggi ti spiego cos’è Kindle PaperWhite.

Attualmente in promozione su Amazon con uno sconto del 16%, lo porti a casa a soli 134€. Fossi in te non me lo farei ripetere due volte.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kindle PaperWhite: tutto quello che devi sapere su questo gioiellino

Stai parlando con una persona che usa GoodReads come se fosse Facebook. Io in primis sono stata una cultrice del “meglio il libro di carta” ma non so se ti sei fatto un giro ultimamente e non so se hai tenuto d’occhio il costo dei libri: esorbitante.

Leggere in digitale è uno spasso. Con Kindle Paperwhite (io ne ho due, pensa un po’) non metti mai giù il tuo racconto o saggio preferito perché leggere diventare così naturale e fluido che non puoi farne a meno. Display ampio che ricorda la carta, regolazione della luminosità e della temperatura.

Anche nel letto, in piena notte, ti accorgi che farai mattina quindi mettilo in conto: è sia positivo che negativo! Ma scherzi a parte, leggerissimo e anche impermeabile, questo prodotto è unico nel suo genere.

In più ti offre la possibilità di avere Kindle Unlimited: un abbonamento che con 9,99€ al mese ti fa accedere a migliaia di libri di tutto il mondo. Come e quando vuoi.

Cosa stai aspettando? Non perdere neanche un secondo e porta a casa il tuo Kindle Paperwhite a soli 134€ con l’offerta in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.