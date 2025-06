Valve introdurrà su Steam il Performance Monitor

Valve ha da poco annunciato un aggiornamento in arrivo per Steam, con cui introdurrà alcune novità per l’overlay FPS del client, tra cui figura il Performance Monitor. Questo strumento, attualmente disponibile solo nella versione Beta, offre un’alternativa interessante per chi preferisce non utilizzare software grafici ufficiali come AMD Software Adrenalin, il pannello NVIDIA o qualsivoglia programma per la misurazione in tempo reale dei parametri.

Valve aggiornerà Steam con il Performance Monitor

Il Performance Monitor espande le metriche già disponibili su Steam, andando oltre il semplice conteggio degli FPS (frame al secondo). Ora i giocatori possono visualizzare dati dettagliati come FPS, FPS con upscaling, grafici FPS, utilizzo e frequenza della CPU, utilizzo della GPU, temperatura, memoria utilizzata e utilizzo della memoria. Questa panoramica completa consente di monitorare in tempo reale le prestazioni del sistema durante il gioco, offrendo informazioni importanti riguardo l’hardware.

Un aspetto particolarmente interessante è il supporto per il rilevamento della tecnologia di generazione fotogrammi, come Frame Generation di NVIDIA e AFMF di AMD. L’overlay di Steam indicherà se questa funzione è attiva, distinguendo tra FPS reali e quelli generati artificialmente. Valve sottolinea l’importanza di questa distinzione: mentre i frame generati migliorano la fluidità visiva, soprattutto sui monitor ad alta frequenza di aggiornamento, non riducono la latenza di input, un fattore cruciale per i giocatori competitivi. Ad esempio, un gioco potrebbe riportare un FPS elevato grazie alla generazione di frame, ma il numero reale di frame elaborati dal gioco, che gestiscono input, aggiornamenti di rete e rilevamento delle collisioni, rimane inferiore.

L’interfaccia del Performance Monitor è flessibile: i giocatori possono scegliere di visualizzare solo gli FPS o un set completo di metriche, personalizzando l’overlay in base alle proprie esigenze. Sebbene non tutte le metriche siano disponibili su ogni sistema al momento, Valve ha promesso un’espansione del supporto in futuro. Per provare in anteprima queste novità, è necessario installare la versione beta del client Steam.