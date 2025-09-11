Valve migliora le prestazioni e la personalizzazione su Steam

Valve ha da poco aggiornato il client Steam introducendo una serie di novità per migliorarne prestazioni e personalizzazione. Le novità interessano nello specifico l’overlay durante le sessioni di gioco, la modalità Big Picture, oltre all’esperienza d’uso in generale e molto altro.

Steam: diverse novità con l’ultimo aggiornamento

L’ultima patch per Steam introduce cambiamenti mirati in diverse aree del client. Non si tratta soltanto di novità minori: Valve ha ascoltato diversi riscontri della beta per portare caratteristiche richieste da tempo.

La nuova versione Steam ottimizza il rendering nell’overlay in gioco. Il monitor prestazionale è più reattivo e preciso, specialmente nei titoli che sfruttano API grafiche moderne come Vulkan, DirectX 12 e il pipeline shader di OpenGL. Valve specifica che questi miglioramenti non influenzano i giochi più datati basati sul vecchio fixed-function pipeline, garantendo la retrocompatibilità.

Viene corretto il conteggio FPS errato in giochi con DLSS attivo. Sistemati anche font e elementi UI sfocati su schermi con scaling superiore al 100%, e migliorata la gestione DPI del monitor. Inoltre, il monitor supporta anche il rilevamento della temperatura CPU sia su Windows che su Linux (quest’ultimo richiede un driver kernel-mode).

Oltre a ciò, Steam introduce un menu impostazioni dedicato nella modalità desktop. Da qui si potrà attivare la modalit ad alto contrasto, opzioni per ridurre i movimenti e controlli per scalare l’interfaccia utente. Inoltre, molti componenti UI sono stati annotati per una migliore integrazione con lettori a schermo e altri strumenti di assistenza.

La modalità Big Picture, spesso usata in TV in accoppiata con il controller, risolve l’immagine del profilo utente mancante in modalità offline e lo shift di pagina durante lo scorrimento sui pulsanti link nelle pagine dettagli di un gioco. Altre novità riguardano le notifiche push per scambi annullati tramite il sistema Trade Protection di Steam, che aggiunge un passaggio di sicurezza extra contro frodi.

La libreria può anche essere personalizzata maggiormente con immagini per copertine, sfondi e loghi dei titoli preferiti. È anche possibile definire titoli di ordinamento personali, organizzando i giochi come si vuole. Le pagine del negozio Steam sono infine più larghe: la colonna principale passa da 940 px a 1200 px, ottimizzando lo spazio su monitor grandi.