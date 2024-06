Valve Proton si aggiorna e aggiunge il supporto a nuovi titoli

Proton, l’emulatore sviluppato da Valve per la sua console portatile Steam Deck che fa uso della distribuzione Linux Steam OS, si è aggiornato alla versione 9.0-2, aggiungendo il supporto a nuovi titoli videoludici come Alpha League, Helldivers 2 e altri.

Valve Proton: l’aggiornamento permette di eseguire nuovi titoli su Steam OS e altre distribuzioni Linux

Proton di Valve è un emulatore che è basato sul celebre Wine, che permette di eseguire i giochi Windows su ambiente Linux. Si tratta di un layer di compatibilità che include diverse patch e librerie che aiutano a migliorare le prestazioni durante l’esecuzione dei titoli.

La nuova versione aggiunge ora il supporto a diversi titoli, tra cui alcuni di recente uscita ma anche più datati, come Helldivers 2, Black Desert Online, Alpha League, FreestyleFootball R, SimCity 3000 Unlimited, Hero’s Land, Iragon, Battlezone Gold Edition in modalità VR e Warlords Battlecry III.

In aggiunta, Proton supporta ora i controller tramite Xalia nei launcher di allout 4, Fallout 3 Standard e GOTY Edition (supporto parziale), Clustertruck, The Elder Scrolls V: Skyrim insieme all’edizione speciale, Mugsters, Tomb Raider: Anniversary e Tomb Raider: Legend.

Viene anche migliorato il supporto per i titoli già supportati, in particolare per FOUNDRY , Granado Espada Japan, Nightingale, Bloons Monkey City, Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, THE FINALS, Apex Legends, Tekken 8, Halo Infinite, Beat Saber e Marvel vs Capcom: Infinite e molti altri che è possibile consultare nel changelog ufficiale.

Proton aggiunge infine il supporto anche a Call of Juarez: Gunslinger e Command & Conquer: The Covert Operations per i sistemi dotati di CPU con un elevato numero di core, migliorando al tempo stesso la compatibilità con OpenComposite.

Proton 9.0-2 aggiorna diversi componenti interni tra cui DXVK 2.3.1-64-g889802887fa5., vkd3d-proton 2.12-58-gf6d39052afb1, dxvk-nvapi 0.7.0-7-gaae4902b6ff7, Wine Mono 9.1.0, OpenXR 1.1 .36 e OpenVR 2.2.3.

Ricordiamo che, per abilitare la compatibilità dei giochi e far uso dell’emulatore di Valve su Linux, basta fare clic con il tasto destro sul titolo interessato nella propria libreria Steam, quindi selezionare “Proprietà” e andare nella sezione “Compatibilità” e abilitare la spunta su “Forza l’utilizzo di uno strumento specifico di compatibilità per Steam Play”, scegliendo l’ultima versione Proton nel menu a scomparsa.