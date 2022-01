Valvola Termostatica Meross: riscaldamento intelligente e risparmio

Con l’avvicinarsi dei mesi più freddi dell’anno, avere un sistema di riscaldamento efficiente, considerando i relativi aumenti, diventa fondamentale. Per questo oggi ti riportiamo un’ottima offerta su una valvola termostatica intelligente, capace di offrire un riscaldamento ideale e ridurre i costi in bolletta. Si tratta della Valvola Termostatica Meross con HUB disponibile oggi su Amazon a soli 57 euro segnando il suo minimo storico. Lo sconto si somma ad un coupon disponibile sulla pagina, come sempre limitato ad un numero preciso di pezzi.

Valvola Termostatica Meross per radiatori domestici: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale, ma decisamente interessante. La valvola, infatti, è piuttosto compatta con un display nella parte laterale. Qui trovano posto diversi tasti a sfioramento che consentono di regolare la temperatura sul livello desiderato. L’installazione è altrettanto semplice, va direttamente sostituita termostato laterale del sifone semplicemente avvitandola. Naturalmente non manca un’applicazione dedicata decisamente completa che consente di utilizzare la valvola anche con Alexa, Google Assistant, Home Kit e IFTTT. Da qui sarà possibile generare una programmazione per il riscaldamento, così da avere sempre la giusta temperatura evitando gli sprechi. Una soluzione decisamente pratica e comoda per gestire il riscaldamento anche quando sei fuori casa, grazie al controllo da remoto.

Non mancano, inoltre, alcune funzionalità decisamente interessanti per ottimizzare i consumi in qualsiasi circostanza. Non manca, infatti, un rilevatore “finestra” che riconosce quando la stanza viene arieggiata. Così facendo, appena verrà aperta la finestra, la valvola rileverà il repentino calo di temperatura interrompendo immediatamente il riscaldamento. Presente anche la possibilità di configurare il riscaldamento in base alla presenza, o meno, di persone in casa. Potrai programmare la valvola per ridurre la temperatura quando tutti saranno usciti, per poi tornare ad alzarla non appena qualcuno rientra. Infine, l’inclusione dell’HUB nel kit consente di associare tutti i dispositivi Meross e gestirli da un unico centro.

Grazie ad uno sconto del 32%, la Valvola Termostatica Meross è disponibile su Amazon a soli 57,99 euro per un risparmio di circa 32 euro, prezzo più basso mai registrato fino ad ora.