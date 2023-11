Valvole smart per termosifoni: offerte Black Friday

Combattere il freddo dell’inverno ormai alle porte è una necessità per tutti, farlo in modo intelligente un’opportunità. Grazie alle offerte del Black Friday su Amazon è possibile acquistare dispositivi che contribuiscono a rendere la casa una smart home, all’insegna del risparmio energetico e di un utilizzo corretto degli impianti di riscaldamento. Dalle teste termostatiche Wi-Fi ai termostati, le occasioni da cogliere al volo non mancano.

Black Friday: valvole smart per termosifoni in sconto

Partiamo dal più venduto della categoria: è il modello tado°, oggi in forte sconto, dotato di connettività Wi-Fi per la gestione del riscaldamento domestico via app. Compatibile con Alexa, Assistente Google e Siri, è semplice da installare e contribuisce al risparmio energetico, alleggerendo così la bolletta.

Ottima anche l’offerta sullo Starter Pack di Netatmo che include due valvole e il relè con modulo Wi-Fi per controllarle da qualunque posizione, anche da remoto. La soluzione è dotata di strumenti per il monitoraggio dei consumi.

Già anche il prezzo dell’alternativa proposta da Meross, altro marchio leader del settore. È in sconto e con supporto ad Apple HomeKit.

Vimar propone invece un termostato Wi-Fi in offerta. Dal design minimalista, con retroilluminazione LED, può comunicare con il sistema smart home anche tramite IFTT ed è disponibile anche nella variante LTE (oltre a quella Wi-Fi qui segnalata).

Chiudiamo con un kti di tre teste termostatiche (valvola esclusa) in promozione. Sono ideali per sostituire quelle che solitamente si trovano in ogni abitazione. Verificare la compatibilità con i propri impianti nella scheda del prodotto.

