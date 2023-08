Lunga vita, bassa usura: i vantaggi delle tv ricondizionate

Acquistare una televisione di ultimissima generazione è diventato un lusso: i prezzi sono altissimi e la differenza qualitativa rispetto alla generazione precedente è molto spesso irrisoria, frutto di un’evoluzione che è stata tanto rapida negli anni passati, quanto lenta e progressiva oggigiorno. Questa particolare condizione del mercato dei televisori crea così una nuova e per molti versi inattesa possibilità, qualcosa che pochi cercano e che può invece essere di grande aiuto a molti per poter avere una tv migliore ad un prezzo inferiore.

Acquistare una tv ricondizionata, infatti, può consentire di accedere ad un buon modello anche a prezzi estremamente contenuti, aggirando così i costi insostenibili del nuovo senza rinunciare a poter avere un’esperienza di massima soddisfazione. Ricondizionato.it, infatti, mette insieme le offerte disponibili, scegliendole soltanto da rivenditori affidabili che nel tempo hanno dimostrato di gestire con massima qualità e trasparenza i prodotti in distribuzione. Questo, infatti, è il valore messo in campo da Ricondizionato.it: una nuova garanzia di un anno, la possibilità di fare un reso gratuito entro 30 giorni ed un ruolo da tramite per far sì che l’operazione possa concludersi con la massima trasparenza.

TV ricondizionata, ecco come

Scegliere una tv ricondizionata implica una piena consapevolezza a monte delle caratteristiche che si intendono cercare nel modello: le dimensioni, la qualità, il marchio. Il brand è infatti essenziale per capire la qualità complessiva del modello, mentre sulle caratteristiche specifiche del device sarà una scala di qualità a certificare il tipo di usato a cui accedere. I gradi di qualità distinguono un televisore “come nuovo” da uno “ottimo” o uno “buono”: la differenza sta nei segni di usura e nelle caratteristiche estetiche.

Grazie a questo “bollino” di qualità è possibile così sapere in piena trasparenza il tipo di prodotto a cui si accede. In qualche caso si tratta di televisori dismessi dopo qualche anno di utilizzo (magari per un trasloco o per mutate esigenze), mentre in altri casi si tratta di modelli utilizzati in vetrina nei negozi e possono pertanto considerarsi nuovi “de facto”, del tutto validi in termini funzionali e di massima affidabilità in virtù del modesto uso che ne è stato fatto in precedenza.

Tra le caratteristiche tecniche da tenere sotto osservazione vi sono la qualità del pannello, funzioni come l’HDR, la presenza di DVB-T2 (problema comunque facilmente aggirabile con apposito decoder) e gli aspetti smart legati alla connettività. Questi ultimi sono però di fatto superati anche dai dongle odierni (Chromecast, Fire TV Stick o altri): sarà sufficiente utilizzare una presa HDMI disponibile per elevare ai massimi livelli le possibilità del televisore tramite una connessione, parificando di fatto la tv di qualche anno prima con l’ultimo modello uscito. I dongle sono una grande livella che, sotto questo punto di vista, parifica completamente le qualità dei vecchi modelli con quelli nuovi, lasciando da valutare soltanto risibili differenze tecniche e strutturali.

I televisori sono pertanto uno degli ambiti sui quali maggiore può essere il distinguo tra un modello nuovo ed uno ricondizionato, facendo pendere in molti casi l’ago della bilancia in favore di quest’ultima modalità: il prezzo risulterà infatti molto più basso, mentre l’esperienza finale sarà del tutto similare.

Sul marketplace di Ricondizionato.it si trovano modelli di ogni brand e ogni dimensione, potendo così spaziare su un catalogo estremamente ampio e dinamico: i nuovi modelli che giungono in vetrina vanno spesso rapidamente a ruba con grande soddisfazione per chi riesce a far proprio quanto cercato. Il marketplace mette in luce ogni caratteristica e consente facili confronti, il che significa portare avanti acquisti con massima consapevolezza e potendo in seguito goderne dei benefici per lunghi anni.

Troppi televisori finiscono in discarica ben prima di aver esaurito il proprio ciclo di vita e, anzi, molti sono in grado ancora di offrire massima soddisfazione e vengono rottamati per la semplice mancanza di comunicazione tra quanti lo dismettono e quanti lo stanno cercando. Ricondizionato.it sceglie dai rivenditori che meglio effettuano il lavoro di test, certificazione e rigenerazione dei device, quindi arricchisce continuamente l’elenco con modelli nuovi pronti all’uso. La spedizione è gratuita ed il fatto di avere 30 giorni di tempo per il reso e 1 anno di garanzia sono il bollino di qualità che il marketplace offre a garanzia della bontà dei prodotti. I gradi di qualità, così come i rivenditori coinvolti, così ancora come le modalità ed i tempi di spedizione, sono tutti esplicitati sul sito ufficiale: Ricondizionato.it è oggi il punto di riferimento principale per questo tipo di acquisti e la varietà dei prodotti in catalogo dimostra la bontà del lavoro portato avanti.

Il ramo dei televisori è quello in grado di aprire al massimo vantaggio possibile per gli acquirenti proprio in virtù del lungo ciclo di vita del prodotto, della scarsa usura delle componenti e del lento trend evolutivo che il settore sta vivendo in termini hardware. Chi vuole oggi un televisore con nuove funzioni, infatti, punta più su un dongle di nuova generazione che non su nuovi modelli – sempre e comunque molto onerosi. Ricondizionato.it è, insomma, luogo di grandi opportunità potenziali: una volta posizionato, non c’è televisore rigenerato che possa malfigurare; e in tasca non c’è risparmio che possa risultare scomodo.

In collaborazione con Ricondizionato.it