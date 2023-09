Vectorizer.AI: lo strumento AI gratuito per convertire le tue immagini in vettoriali

L’intelligenza artificiale continua la sua ascesa verso il successo, creando piattaforme innovative e versatili che permettono di sviluppare applicazioni e servizi di qualsiasi tipo. Che si tratti di web, mobile, desktop o cloud, l’intelligenza artificiale offre strumenti e soluzioni per migliorare anche i lavori più complessi, come la trasformazione delle immagini in vettoriale. La conversione richiede spesso l’uso di software costosi e complicati, che richiedono tempo e competenze specifiche, ma con l’intelligenza artificiale e la piattaforma Vectorizer.AI non è così.

Vectorizer.AI e le immagini vettoriali

Vectorizer.AI è lo strumento pratico e veloce che permette di caricare l’immagine, scegliere le opzioni di conversione e scaricare il risultato in vettoriale. Inoltre, la piattaforma permette anche di visualizzare l’anteprima dell’immagine in vettoriale prima di procedere con il download. Ma facciamo un passo indietro, cos’è un’immagine vettoriale e perché è utile? Un’immagine vettoriale è un tipo di immagine digitale che non è composta da pixel, ma da elementi geometrici chiamati vettori.

L’immagine vettoriale può essere ingrandita o ridotta senza perdere qualità o nitidezza, a differenza di un’immagine raster, che è formata da una griglia di pixel colorati e che si sgrana se viene zoomata troppo. Le immagini vettoriali sono adatte per rappresentare forme semplici o stilizzate, come loghi, icone, illustrazioni, grafici, mappe e disegni.

Vectorizer.AI: gli strumenti di modifica

Vectorizer.AI è basato sull’intelligenza artificiale e utilizza algoritmi avanzati per riconoscere le forme, i colori e i contorni delle immagini e convertirli in elementi grafici vettoriali. Lo strumento permette di ottenere una conversione accurata e di alta qualità senza perdere nessun dettaglio dell’immagine originale inserita. Inoltre, Dopo aver inserito e caricato l’immagine, è possibile utilizzare il pannello di controllo per personalizzare il processo di conversione per ottimizzare il risultato finale in base alle esigenze.

Il Test su Vectorizer.AI

Abbiamo parlato di praticità, ma come utilizzare questa piattaforma? Vectorizer.AI oltre a essere uno strumento ideale per convertire le immagini in vettoriali in modo facile, è lo strumento ideale per tutti coloro che hanno bisogno di creare o modificare grafica vettoriale senza complicazioni. Per i più scettici è possibile effettuare anche un test senza caricare nessuna immagine personale. Infatti, è possibile usare l’immagine già presente nella pagina iniziale, e vedere l’effetto della conversione in vettoriale prima e dopo. Basta scorrere la barra in basso per confrontare le due immagini e notare la differenza di qualità e nitidezza.

Come usare Vectorizer.AI

Nella pratica, usare Vectorizer.AI è molto semplice e intuitivo. Per iniziare a convertire le immagini in vettoriale con Vectorizer.AI basta seguire questi passaggi:

Accedere al browser web;

Cercare il sito web Vectorizer.AI;

Cliccare o trascinare nell’immagine nello spazio apposito;

Attendere qualche istante il caricamento dell’immagine vettoriale.

A questo punto Vectorizer.AI permette di vedere un’anteprima dell’immagine vettoriale prima di effettuare qualsiasi modifica o scaricare l’immagine vettoriale, così da capire se il risultato soddisfa le esigenze. In pratica è possibile confrontare l’immagine originale con quella vettoriale e modificare la palette di colori. Ma non solo, nella pagina sono presenti anche dei comandi molto utili per gestire al meglio le due immagini. Infatti, è possibile procedere con le opzioni di conversioni presenti, il sito web permette di gestire le immagini caricate come meglio si crede, ad esempio visualizzare un’immagine sola, selezionare lo strumento zoom. Oltre a essere presente un comodo cursore per muovere l’immagine così da visualizzarne tutti i dettagli. Al termine delle modifiche, quando l’immagine vettoriale soddisfa tutte le esigenze, sarà sufficiente procedere cliccando su download per scaricare l’immagine in vettoriale.

I vantaggi di Vectorizer.AI

Vectorizer.AI è ls piattaforma innovativa, oltre a essere intuitiva, pratica e veloce e gratuita. Utilizzare questo strumento per convertire le immagini in vettoriale porta infatti diversi vantaggi. In primis è gratuita ed è facilmente raggiungibile da qualsiasi browser web e da qualsiasi piattaforma. Questo indica che non è necessario scaricare o installare alcun software. Inoltre, l’accesso non richiede nessuna registrazione e l’inserimento di informazioni personali. Basta caricare la foto e attende che l’intelligenza artificiale proceda con il suo lavoro.

Il sito è veloce e rapido, Vectorizer.AI trasforma le immagini in vettoriale in pochi secondi, grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale. Tra gli altri vantaggi, supporta diversi formati di immagini, JPG, PNG, BMP, TIFF, ICO e GIF e produce file SVG compatibili con tutti i principali software di grafica vettoriale Adobe Illustrator.

Vectorizer.AI sicurezza e privacy

Il dubbio però, quando si utilizza l’intelligenza artificiale riguarda sempre la sicurezza e la privacy. Ma con Vectorizer.AI le immagini vengono caricate e convertite tramite una connessione SSL protetta e vengono cancellate dai server dopo la conversione. In sintesi, significare che nessuno può accedere ai contenuti caricati e utilizzarli per altri scopi.

I limiti di Vectorizer.AI

Vectorizer.AI anche se gratuito permette di convertire le immagini in grafica vettoriale in pochi secondi, senza nessun limite per quanto riguarda il numero di immagini caricate. Le immagini devono però rispettare alcuni requisiti per quanto riguarda le dimensioni del file e dei pixel. Il limite massimo di pixel per le immagini è di 2 megapixel e il limite massimo di dimensione del file è di 30 megabyte. Questo significa che le immagini che superano questi limiti non possono essere convertite in vettoriale.