 VeePN: a questo prezzo (-81%) è la VPN da scegliere al Black Friday
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VeePN: a questo prezzo (-81%) è la VPN da scegliere al Black Friday

Con la promozione del Black Friday è possibile attivare una nuova VPN completa e illimitata: la scelta giusta è VeePN, oggi in offerta.
VeePN: a questo prezzo (-81%) è la VPN da scegliere al Black Friday
Sicurezza VPN
Con la promozione del Black Friday è possibile attivare una nuova VPN completa e illimitata: la scelta giusta è VeePN, oggi in offerta.

Il periodo del Black Friday è il momento giusto per poter attivare una nuova VPN: con la promozione in corso, infatti, è ora possibile puntare su VeePN, servizio completo e ricco di vantaggi, ora disponibile con uno sconto dell’81%. Grazie alla promo in corso è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Con appena 46 centesimi in più al mese è possibile passare alla versione Pro che aggiunge il sistema antivirus e altri tool di sicurezza. Per richiedere l’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di VeePN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Attiva qui VeePN

VeePN

La VPN da scegliere oggi

Con VeePN è possibile accedere a una VPN completa e illimitata, per una connessione protetta dalla crittografia e una politica “no log” che elimina qualsiasi forma di tracciamento della propria attività. Il servizio propone anche un network di server che copre oltre 100 Paesi al mondo: in questo modo è possibile aggirare blocchi geografici durante la navigazione.

Da segnalare anche la possibilità di utilizzo multi-dispositivo (senza limiti di banda) con l’accesso alla VPN da 5 dispositivi in contemporanea. VeePN, quindi, ha tutte le carte in regola per poter essere un punto di riferimento per chi ha bisogno oggi di una VPN. È incluso anche il tool ID Alternativo che permette di generare un’identità alternativa per navigare.

Grazie all’offerta in corso in questo momento, la versione Basic (con uso illimitato della VPN) costa 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. A partire da 46 centesimi in più al mese è possibile passare ai piani Pro e Max che aggiungono servizi aggiuntivi per navigare in completa sicurezza.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui VeePN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Stanco di truffe e phishing? Proteggiti con Incogni: oggi è scontato del 55%

Stanco di truffe e phishing? Proteggiti con Incogni: oggi è scontato del 55%
TotalAV VPN con AdBlock e antivirus gratis: tutto a meno di 2€ al mese

TotalAV VPN con AdBlock e antivirus gratis: tutto a meno di 2€ al mese
Surfshark ha i super poteri: fino all'88% di sconto per il Black Friday

Surfshark ha i super poteri: fino all'88% di sconto per il Black Friday
VPN premium a prezzo stracciato: VeePN a -87% con 4 mesi gratis

VPN premium a prezzo stracciato: VeePN a -87% con 4 mesi gratis
Stanco di truffe e phishing? Proteggiti con Incogni: oggi è scontato del 55%

Stanco di truffe e phishing? Proteggiti con Incogni: oggi è scontato del 55%
TotalAV VPN con AdBlock e antivirus gratis: tutto a meno di 2€ al mese

TotalAV VPN con AdBlock e antivirus gratis: tutto a meno di 2€ al mese
Surfshark ha i super poteri: fino all'88% di sconto per il Black Friday

Surfshark ha i super poteri: fino all'88% di sconto per il Black Friday
VPN premium a prezzo stracciato: VeePN a -87% con 4 mesi gratis

VPN premium a prezzo stracciato: VeePN a -87% con 4 mesi gratis
Davide Raia
Pubblicato il
17 nov 2025
Link copiato negli appunti