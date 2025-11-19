VeePN sta dalla parte della sicurezza online: ora disponibile in sconto dell'81%

L’ultima offerta di VeePN consente di ottenere un servizio di rete privata virtuale premium a 2,99 euro al mese, grazie allo sconto dell’81% promosso in questi giorni. L’iniziativa in corso sul sito ufficiale consente inoltre di ricevere tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Ecco i prezzi scontati dei tre piani VeePN di 24 mesi disponibili:

VeePN Basic: 2,99 euro al mese per due anni + 3 mesi extra

al mese per due anni + 3 mesi extra VeePN Pro: 3,45 euro al mese per due anni + 3 mesi extra

al mese per due anni + 3 mesi extra VeePN Max: 4,99 euro al mese per due anni + 3 mesi extra

In base al piano selezionato si ha inoltre la possibilità di usufruire del servizio su un massimo di 20 dispositivi in contemporanea, con una compatibilità estesa ai principali device oggi sul mercato.

Perché scegliere VeePN

Uno dei motivi principali per cui scegliere VeePN è l’utilizzo della crittografia AES-256, standard aureo della crittografia, grazie al quale i propri dati restano al sicuro. Sempre sul fronte della privacy occorre ricordare anche che stiamo parlando di una VPN no-log, per cui gli utenti hanno la garanzia che la propria attività sul web non venga tracciata in alcun modo.

VeePN consente inoltre di sbloccare qualsiasi contenuto che finisce nella maglia delle restrizioni geografiche. Ciò risulta molto utile quando ci si trova all’estero, dove i contenuti delle piattaforme streaming vengono bloccati dai provider Internet. Per sbloccare la loro visione è sufficiente connettersi a un servizio di rete privata virtuale situato in Italia.

A tutto questo, infine, si aggiunge la larghezza di banda illimitata, grazie a 2.600 server che offrono una connessione senza rallentamenti né limiti. Un dettaglio fondamentale soprattutto per tutti gli appassionati di gaming, che il più delle volte devono fare i fronti con l’improvvisa caduta della loro linea Internet.