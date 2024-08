Velocissima microSD Samsung da 1TB: prezzo IN CALO su Amazon

Non è segnalato lo sconto, ma il prezzo di questa microSD Samsung da 1TB di ultima generazione è recentemente sceso su Amazon in maniera anche abbastanza netta passando da 152,41 euro a soli 113,56 euro. Una fantastica opportunità perfetta per dispositivi elettronici, come smartphone, tablet e macchine fotografiche, e console da gioco come Nintendo Switch.

MicroSD Samsung 1TB: le caratteristiche

Questa scheda microSD ha una velocità di lettura fino a 160MB/s, utile per conservare, salvare e condividere i tuoi contenuti in un istante. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone Android, tablet, droni, console gaming portatili come Nintendo Switch, GoPro e molto altro, è un’opzione versatile per chi desidera espandere la memoria del proprio dispositivo senza compromessi sulle prestazioni.

Da una parte offre una grande capacità di memoria di 1TB, dall’altra è anche molto resistente con ben 6 livelli di protezione contro acqua, alte temperature, raggi X, campi magnetici, cadute e usura. I tuoi dati, insomma, saranno sempre al sicuro indipendentemente da dove ti trovi o da come utilizzi la scheda.

La scheda viene infine fornita con un adattatore SD incluso, che ti permette di utilizzarla anche con dispositivi che richiedono una scheda SD standard.

Un’opzione affidabile e duratura per archiviare i tuoi file: la Samsung EVO Select da 1TB è la soluzione ideale per te. Acquistala adesso a soli 113,56 euro.