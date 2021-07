Velocità 5G in Italia: Napoli al primo posto

Ookla, azienda nota soprattutto per il suo Speedtest, ha pubblicato i dati più recenti sulle prestazioni delle reti 5G in Italia. Oltre al confronto con quattro paesi confinanti (Svizzera, Francia, Austria e Slovenia) sono indicate anche le velocità massime dei quattro operatori principali e quelle rilevate in dieci città.

Prestazioni 5G: TIM e Napoli al primo posto

In base ai dati di Ookla registrati nel secondo trimestre 2021, l'Italia perde il confronto con i quattro paesi confinanti. Il primo posto della top 5 relativa alla velocità media in download è occupato dalla Svizzera (177,33 Mbps). Seguono Francia (169,16 Mbps), Slovenia (145,78 Mbps), Austria (143,98 Mbps) e quindi Italia (122,54 Mbps). Il nostro paese guadagna una posizione nella top 5 relativa alla velocità media in upload: Svizzera (36,37 Mbps), Slovenia (25,42 Mbps), Austria (21,97 Mbps), Italia (16,43 Mbps) e Francia (15,95 Mbps).

L'operatore telefonico che offre prestazioni migliori è TIM con velocità medie in download e upload di 282,94 Mbps e 24,50 Mbps, rispettivamente. Le altre posizioni sono occupate da Vodafone (178,73 e 16,51 Mbps), Iliad (131,43 e 11,62 Mbps) e WINDTRE (88,92 e 16,09 Mbps).

Ookla ha infine rilevato che a Napoli è disponibile la velocità media in download più elevata (223,98 Mbps) tra le dieci città più popolose d'Italia. Torino occupa il secondo posto, ma la differenza è notevole (175,88 Mbps). Palermo occupa l'ultimo posto con 104,97 Mbps.