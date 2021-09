Velocità, funzionalità e protezione con il modem/router di Asus RGB

Se sei stanco dei soliti modem forniti dagli ISP dalle prestazioni molto spesso deludenti, oggi Amazon ha un’offerta davvero interessante per te. Si tratta del modem/router Asus DSL-AX82U, un dispositivo dotato di Wi-Fi 6 ideale soprattutto per le reti Fibra, oggi al suo minimo storico.

Modem/router Asus DSL-AX82U: caratteristiche tecniche

La proposta di Asus è senza dubbio una delle migliori sul mercato, a partire già dal design. Questo è ispirato come da tradizione alle auto da corsa, ma in questo caso troviamo due zone di illuminazione RGB. Queste sono pienamente compatibili con il software di gestione Asus Aura Sync così da personalizzare colori ed effetti. Le antenne esterne sono 4 e garantiscono un’ottima stabilità e copertura del segnale, per veloicità fino a 5400Mbps con un sistema a due bande. Lo standard utilizzato, infatti, è il Wi-Fi 6 per la rete senza fili, che fornisce velocità quasi doppie rispetto al suo predecessore.

Per le connessioni wired troviamo, invece, una porta DLS, una WAN e 4 porte RJ45 Gigabit LAN. Il modem, quindi, è pienamente compatibile sia con le connessioni in Fibra che con la tradizionale ADSL. Non manca, inoltre, una porta USB 3.0 che permette di condividere qualsiasi periferica esterna con tutti i dispositivi connessi alla rete. Ottima la compatibilità con le soluzioni mesh di Asus che permettono di ampliare il raggio della rete Wi-Fi, gestendo il tutto da un’unica applicazione. Asus Router App consente di gestire il traffico dati, individuare i problemi di rete in un solo tocco e generare una Rete Guest per condividere internet con gli ospiti in totale sicurezza e con la massima semplicità. Non manca la funzionalità QoS (Quality of Service) che permette di prioritizzare applicazioni come i videogiochi o lo streaming video, gestendo il traffico in modo da offrire sempre le prestazioni migliori per ogni utilizzo. Si tratta di un dispositivo completo, adatto ad ogni esigenza, con in più una piacevole illuminazione ambientale.

Grazie ad uno sconto del 19%, la soluzione di Asus può essere acquistata su Amazon al prezzo più basso mai registrato, solo 208,99 euro.