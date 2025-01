Velocità strabilianti e navighi senza pubblicità: scopri Surfshark VPN

Con la VPN di Surfshark non solo proteggi la tua connessione da occhi indiscreti e possibili attacchi, ma hai anche il vantaggio non indifferente di navigare sul web con le migliori velocità possibili evitando annunci pubblicitari, pop-up di cookie e soprattutto i fastidiosi tracker che prendono traccia delle tue abitudini. Puoi abbonarti con uno sconto fantastico che ti permette di pagarla solo 2,19 euro al mese e di ricevere anche 3 mesi extra gratis.

Surfshark VPN: navighi in tutta sicurezza

Con Surfshark VPN avrai una privacy online garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque ti trovi. Questo significa che se sei a casa con la tua rete domestica o sei fuori che utilizzi una rete WiFi pubblica sarai comunque sempre protetto e soprattutto nessuno potrà “spiare” o intercettare i tuoi dati qualunque cosa tu stia facendo.

Una piattaforma che è sicuramente utile per svolgere le operazioni più delicate, come acquisti online e home banking anche quando sei seduto magari ad un bar, ma che in generale ti conferisce quella sicurezza che cerchi quando navighi online, senza il timore che le tue informazioni o le tue abitudini vengano rubate a scopi malefici.

Con oltre 3200 server attivi in tutto il mondo e dispositivi illimitati con il tuo abbonamento, Surfshark VPN è una delle migliori opzioni disponibili sul mercato: potrai lavorare, giocare e navigare senza problemi contando su velocità di connessione altissime e a banda illimitata.

Scoprila adesso con gli sconti di inizio anno: hai uno sconto dell’85% sul piano biennale con tanto di 3 mesi extra da aggiungere al tuo abbonamento.