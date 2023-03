Vendite PC in calo nel 2023: la previsione degli analisti

Gli esperti del mondo tech ci hanno già offerto in più circostanze analisi pessimiste per quanto concerne il futuro del mercato smartphone e PC nel 2023. In queste ore è però apparsa una nuova ricerca firmata IDC che non solo conferma il calo di vendite, ma prevede persino cifre peggiori rispetto a quelle inizialmente stimate.

Continua la crisi del mercato PC

L’ultimo esame condotto da IDC afferma che quest’anno verranno spediti “solamente” 403,1 milioni di computer, rispetto ai 429,5 milioni previsti alla fine dello scorso anno. Si tratta effettivamente di un calo dell’11,2% su base annua. Nel caso specifico dei PC desktop tradizionali si stima per l’esattezza un calo delle spedizioni del 10,7%.

Ma quali sono le cause di questa crisi? Per IDC i fattori chiave sono due: il rafforzamento del dollaro statunitense, che avrebbe portato a una diminuzione del potere d’acquisto globale, e la minore domanda di PC dopo un boom visto nel periodo della pandemia grazie allo smart working e all’istruzione da remoto.

Queste le parole del responsabile della ricerca Jitesh Ubrani:

“Con i consumatori non più vincolati dalle restrizioni COVID e gli ordini commerciali arretrati per i PC in gran parte completati, la seconda metà del 2022 ha inviato un segnale forte che i dispositivi endpoint non sono più il punto focale e che il 2023 sarà un momento per la compensazione dell’inventario e lo spostamento delle priorità. […] Il lavoro ibrido e la distribuzione di device nelle scuole hanno aumentato in modo permanente le dimensioni del mercato”.

IDC prevede oltretutto che il “tramonto” di Windows 10 contribuirà alla ripresa del settore tra 2024 e 2025: con il ritiro del supporto al sistema operativo, la vendita di PC con Windows 11 e Chromebook dovrebbe salire nuovamente a cifre più soddisfacenti.