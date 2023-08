Venezia-Como: come vederla in diretta streaming

La Serie B 2023-2024 sta per iniziare, portando con sé una carrellata di sfide e momenti indimenticabili. Uno dei match più attesi è senza dubbio Venezia-Como, una partita che promette azione, passione e sorprese fino all’ultimo minuto. Ecco dove puoi guardare questa entusiasmante sfida in streaming e non perderti nemmeno un attimo di gioco.

Venezia-Como in streaming: presentazione del match

La partita Venezia-Como è una delle sfide più intriganti della prima giornata della Serie B 2023-2024. Entrambe le squadre stanno cercando di iniziare la stagione con il piede giusto e conquistare i primi tre punti del campionato.

Gli arancioneroverdi, che si sono classificati all’ottavo posto nella scorsa stagione, hanno il vantaggio di poter contare sull’esperienza del tecnico Paolo Vanoli, il quale ha dimostrato di poter portare la squadra ai playoff. Anche il Como, guidato da Moreno Longo, ha dimostrato un buon livello di preparazione e determinazione. Con entrambe le squadre che puntano al successo, la partita promette una sfida avvincente e incerta.

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno una partita della Serie BKT 2023-2024, ti consigliamo di dare un’occhiata al Pass Sport di NOW TV. Con questo pacchetto, potrai goderti tutte le emozioni del calcio italiano direttamente sul tuo schermo, in diretta streaming e ad un prezzo accessibile. Per soli 7,99 euro al mese per sei mesi, avrai accesso a una vasta gamma di eventi sportivi, inclusa la Serie B.

Con il Pass Sport di NOW TV, avrai l’opportunità di guardare in diretta streaming tutte le partite della Serie BKT 2023-2024, inclusa Venezia-Como. Non importa dove ti trovi o cosa stai facendo, potrai seguire l’azione in tempo reale sul tuo dispositivo preferito. Che tu sia a casa o in movimento, non perderai nemmeno un minuto di gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.