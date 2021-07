Ventilatore da collo USB-C sicuro per capelli lunghi

Il prodotto che andiamo a trattare oggi è un ventilatore portatile diverso dai classici ventilatori a batteria con ventole a vista. Si tratta del ventilatore da collo ASZKJ, uno strumento indispensabile per combattere le temperature estive, estremamente versatile e pratico.

Ventilatore da collo ASZKJ: caratteristiche tecniche

La differenza rispetto ai ventilatori tradizionali sta innanzitutto nel design. In questo caso, infatti, parliamo di una “fascia” in ABS e silicone. Il silicone nella parte posteriore permette non solo di avere una superfice morbida a poggiare sul collo, ma anche un pratico sistema di regolazione per adattarsi ad ogni individuo. Non ci sono poi ventole a vista, che in questo caso sono racchiuse all’interno della fascia, generando un flusso d’aria distribuito su quasi l’intero profilo di questa. Sono presenti infatti 48 prese d’aria che permettono al flusso di fuoriuscire e rinfrescare omogeneamente la testa. Si tratta di una soluzione estremamente pratica ed efficace per rinfrescarsi in ogni momento e senza alcun ingombro. Ottimo sia per lo sport che per una semplice passeggiata, oppure per godersi un bel libro stesi sul divano allontanando la calura estiva.

Naturalmente possiede una batteria integrata ricaricabile, in questo caso da 1800mAh e con ricarica tramite USB Type-C. Un dettaglio non da poco, considerando che la maggior parte di questi prodotti sfrutta ancora lo standard micro USB. Il design di sicurezza, inoltre, impedisce che i capelli possano impigliarsi nelle pale delle ventole, rendendolo assolutamente sicuro anche per chi ha i capelli lunghi. Ottima anche la rumorosità che si ferma a soli 25db, in modo da non disturbare la visione di un film o la lettura. In ogni caso la velocità è regolabile su 3 livelli, permettendo a chi predilige il flusso d’aria alla silenziosità, di avere una ventilazione decisamente più potente. Insomma, per quanto semplice ed essenziale, si tratta di un ottimo strumento economico per superare l’estate con il massimo relax.

Il ventilatore è acquistabile su Amazon a soli 19,99 euro grazie ad un calo del 20% sul prezzo di listino.