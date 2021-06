Un'estate fresca con il ventilatore USB: lo sconto anticipa il Prime Day

Ufficialmente l'estate non è ancora iniziata, il calendario dice che mancano ancora alcuni giorni, ma le temperature suggeriscono altro: per raffrescare le proprie giornate trascorse alla scrivania, un ventilatore USB può essere la migliore delle scelte dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Oggi segnaliamo quello del marchio RATEL acquistabile in sconto grazie all'offerta lampo di Amazon, in anticipo rispetto al Prime Day 2021.

Fatti un regalo, stai al fresco

Di design, al centro ospita una grande ventola a tre velocità regolabili e dal funzionamento silenzioso. Il flusso d'aria può essere inclinato fino a 60 gradi così da trovare l'assetto ottimale. È possibile scegliere tra le colorazioni Bianco, Blu e Nero: il prezzo non cambia. Servono altre informazioni? Sono tutte nella scheda del prodotto.

Per l'alimentazione non bisogna far altro che connetterlo a una porta USB (computer, powerbank o caricatore dello smartphone), ma non manca nemmeno la batteria interna da 2.000 mAh per ore di funzionamento senza sosta. Tutto questo, oggi, al prezzo di soli 16,99 euro.