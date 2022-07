Questo è il ventilatore che stai cercando

Non il solito ventilatore. Il modello Woozoo by Ohyama è promosso da migliaia di votazione con una media pari a 4.6/5 stelle grazie a caratteristiche innovative. Piccolo e compatto, è al tempo stesso potente e silenzioso: l’ideale per raffrescare questa torrida estate. Lo trovi in vendita su Amazon.

Woozoo by Ohyama, non il solito ventilatore

Il design delle sue ali 3D gli consente di spostare aria in ambienti grandi, fino a 30 metri quadrati, raggiungendo i 25 metri di distanza. Dotato di telecomando e timer, il suo funzionamento fa leva su un’oscillazione multidirezionale (in verticale di 75° e in orizzontale di 80°). È ottimo anche per asciugare i vestiti stesi in casa e per l’utilizzo abbinato a un condizionatore, così da distribuire meglio il flusso di aria fresca nella stanza. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare il ventilatore potente e silenzioso Woozoo di Ohyama al prezzo di 79,99 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita in un solo giorno: se lo compri oggi, domani sarà da te per iniziare subito a rinfrescare le tue giornate.

Hai la possibilità di scegliere tra ben sette colorazioni differenti, perché anche l’occhio vuole la sua parte: Nero, Bianco, Bianco Opaco/Legno, Blu Opaco, Legno/Nero Lucido, Nero Opaco/Legno Scuro e Rosa Opaco.

