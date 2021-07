Ventola per PC: addio alle gambe bollenti con POCHI EURO

Il tuo computer portatile ti manda in ebollizione le gambe? È proprio arrivata l'ora di acquistare una ventola per PC: su Amazon la paghi appena 29,97€ grazie al ribasso del 50%, praticamente te la porti a casa a metà prezzo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ventola per PC: a cosa serve e come si usa

Avere un computer portatile nei migliori dei casi significa una cosa: dover lavorare forzatamente su una scrivania, soprattutto quando si svolgono lavori importanti. In estate diventa poi una tragedia, ma in tuo soccorso arriva una ventola per PC. A cosa serve? A salvarti dall'inferno.

La acquisti, la colleghi alla porta USB del tuo laptop e inizi a ringraziare chiunque tu voglia. Con il suo sistema di raffreddamento evita che il computer si possa surriscaldare e tiene al sicuro non soltanto le tue gambe, ma anche tutti i tuoi file.

In totale sono presenti 4 ventole di areazione e un sistema di bloccaggio, ciò significa che nonostante sia rialzato, il computer viene assicurato sulla sua superficie affinché non possa cadere in alcuna situazione. Grazie ai LED blu incorporati ti regala un estetica pazzesca sebbene la vera caratteristica saliente è la sua super silenziosità.

Cosa altro c'è da sapere: ah sì, la puoi sfruttare anche per console gaming come Xbox One e PlayStation.

Acquista subito la tua ventola per PC su Amazon a soli 29,97€. Risparmi il 50% e la ricevi in sole 48 ore se sei abbonato Prime. Se sei cliente standard, invece, hai le spedizioni gratuite optando per le consegne presso i punti di ritiro. Non perdere questa occasione.