Verifica dell'età: Apple contro la legge del Texas

Apple cerca di bloccare l’entrata in vigore di una legge del Texas che prevede l’obbligo della verifica dell’età a carico degli app store. Simili leggi sono state proposte in almeno nove Stati e già adottata nello Utah. Una delle aziende che spingono per questa soluzione è Meta. Da alcuni giorni, gli utenti italiani possono vedere uno spot in TV che riguarda Instagram.

Rischio per la privacy dei minori

Secondo il Wall Street Journal, il CEO Tim Cook avrebbe chiamato il Governatore del Texas (Greg Abbott) per chiedere di modificare la legge o di porre il veto. La legge SB 2420, nota come App Store Accountability Act, è stata già approvata, quindi manca solo la firma del Governatore repubblicano.

Apple aveva avviato un’attività di lobbying per mettere pressione ai legislatori prima dell’approvazione. Se la legge entrerà in vigore, l’azienda di Cupertino e Google dovranno implementare un sistema di verifica dell’età a livello di app store. Quando un minorenne vuole scaricare un’app o effettuare un acquisto, i genitori riceveranno una notifica e dovranno approvare o negare il download e l’acquisto.

I critici affermano che il rispetto della legge comporterà maggiori costi per Apple e per gli sviluppatori. Un portavoce dell’azienda di Cupertino ha dichiarato:

Condividiamo l’obiettivo di rafforzare la sicurezza online dei bambini, ma siamo profondamente preoccupati che la legge SB 2420 minacci la privacy di tutti gli utenti. Se promulgata, gli app store saranno tenuti a raccogliere e conservare informazioni personali sensibili per ogni texano che desideri scaricare un’app, anche se si tratta di un’app che fornisce semplicemente aggiornamenti meteo o risultati sportivi.

In pratica, Apple sarà costretta a raccogliere i dati degli utenti anche se non scaricheranno mai app vietate ai minori. Ciò rappresenta un rischio per la privacy. Il nemico principale è Meta. L’azienda di Menlo Park ritiene che questa sia la soluzione migliore.

Da alcuni giorni viene trasmesso in Italia uno spot TV con il quale Instagram chiede l’introduzione di una normativa europea per la verifica dell’età e l’approvazione dei genitori negli app store.

In Texas è in discussione un’altra legge che impone ai social media di vietare l’accesso ai minori di 18 anni. In questo caso è richiesta la verifica dell’età al momento dell’apertura dell’account a carico del provider (Meta, X e altri). È stata già approvata dalla Camera dei Rappresentanti e dovrà essere esaminata dal Senato entro il 2 giugno.