VerificaC19 è un'applicazione che discrimina le persone?

Quasi 15.000 recensioni per la versione Android di VerificaC19, con un voto medio piuttosto basso, pari a 2,7 stelle su 5. L'applicazione ufficiale per controllare il Green Pass gestita dal Ministero della Salute funziona male? È martoriata da bug che la rendono inefficace o addirittura pericolosa? No, a patto di non inciampare in qualche release contraffatta: è solo l'esito di quella che può essere definita la nuova crociata promossa da chi proprio non accetta di dover fare i conti con la certificazione.

I No Green Pass prendono di mira l'app VerificaC19

A mobilitare il popolo dei No Green Pass è un video tutorial condiviso nei giorni scorsi (a partire dal 2 novembre secondo Open), in cui è spiegato passo passo in che modo segnalare a Google l'app come inappropriata attraverso Play Store, specificando come motivo del feedback Applicazione che discrimina le persone .

A questo punto, più persone segnaleranno questa applicazione, prima verrà bloccata. E di conseguenza non sarà più possibile verificare chi ha il Green Pass.

Qualcuno si è spinto più in là, non limitandosi a segnalare l'app sperando nell'esclusione dalla piattaforma e scegliendo di attribuirle un voto con commento annesso. Una applicazione che consente di controllare e violare la libertà delle persone!!! Complimenti a quel venduto del garante della privacy!!! fa notare Michele D., L'app è puramente discriminatoria, limita le libertà personali e fornisce dati sensibili privati. Vergognatevi di aver creato uno strumento simile! aggiunge Riccardo C., Applicazione senza morale e senza utilità. Atta a discriminare, dividere la popolazione e accrescere rabbia e rancore. Inutile. Eliminarla subito suggerisce Mariarosa R., mentre Alessandro F. fa appello al senso civico ricordando che Tutte le dittature iniziano con misure analoghe .

Non è stata risparmiata nemmeno la versione iOS: su App Store il numero delle recensioni per VerificaC19 è inferiore, ma la stragrande maggioranza ha valutazione 1/5. Lo stesso vale per l'edizione destinata agli smartphone Huawei distribuita su AppGallery.