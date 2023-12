Veritas: carta prepagata Mastercard con IBAN collegato

La Carta Veritas MasterCard è una carta di pagamento associata ad un IBAN (francese o del Regno Unito a scelta), ricaricabile tramite bonifico bancario, con carta o tramite deposito di contanti.

Carta Veritas si può richiedere tramite una procedura 100% online in meno di 5 minuti compilando il modulo di registrazione con le informazioni richieste.

La carta è disponibile in formato fisico e virtuale, in due versioni: Gold e Black, entrambe con opzione contactless. Per impostazione predefinita, il RIB si trova nel Regno Unito. In fase di registrazione è possibile selezionare la casella IBAN FR per ricevere una carta Veritas con un IBAN che inizia con FR (Francia).

Trattandosi di una carta ricaricabile è accessibile a tutti, non richiede l’apertura di un conto bancario o un reddito mensile minimo. La carta prevede un canone annuo di 12 euro per la versione virtuale e opzioni a partire da 29,90 euro per le carte fisiche.

Costi e servizi aggiuntivi:

Carta supplementare : è possibile richiedere gratuitamente fino a 2 carte supplementari oltre alla carta principale.

: è possibile richiedere gratuitamente fino a 2 carte supplementari oltre alla carta principale. Personalizzazione della carta : è possibile personalizzare la carta aggiungendo un nome e cognome, un alias o una ragione sociale aggiuntivi sulla carta, questa personalizzazione è gratuita.

: è possibile personalizzare la carta aggiungendo un nome e cognome, un alias o una ragione sociale aggiuntivi sulla carta, questa personalizzazione è gratuita. Commissioni bancomat : i prelievi bancomat SEPA in euro costano €2,50.

: i prelievi bancomat SEPA in euro costano €2,50. Commissioni di cambio : viene applicata una commissione del 1,99% per le transazioni in valute diverse dall’euro.

: viene applicata una commissione del 1,99% per le transazioni in valute diverse dall’euro. Trasferimento del saldo in tempo reale : il trasferimento del saldo della carta in tempo reale è grauito.

: il trasferimento del saldo della carta in tempo reale è grauito. Commissioni di ricarica : le commissioni per il bonifico bancario sono del 2,49% (con un minimo di €5) e sono gratuite per gli utenti AMBASSADOR. Il deposito di denaro contante è gratuito.

: le commissioni per il bonifico bancario sono del 2,49% (con un minimo di €5) e sono gratuite per gli utenti AMBASSADOR. Il deposito di denaro contante è gratuito. Trasferimento tra carte Veritas: i trasferimenti di fondi tra carte Veritas (in uscita e in entrata) sono gratuiti.

Per conoscere l’offerta completa di Carta Veritas MasterCard clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.