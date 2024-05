Veritas: una carta prepagata con IBAN per proteggerti dalle truffe online

Nel mondo digitale di oggi, proteggere le proprie finanze è una priorità assoluta. Carta Veritas offre una soluzione sicura e versatile per gestire le spese personali, con sistemi di sicurezza avanzati e massima privacy. Pensata per rispondere alle esigenze di le esigenze finanziarie quotidiane Veritas è la scelta ideale per chi cerca sicurezza, efficienza e flessibilità. La carta è ideale per privati e aziende, ed è perfetta per chiunque, e non necessita di essere collegata ad un conto bancario.

Carta Veritas: ricarica semplice e massima sicurezza

La Carta Veritas può essere ricaricata utilizzando l’IBAN per trasferire fondi direttamente sulla carta oppure aggiungendo fondi tramite un’altra carta di credito. È anche possibile effettuare depositi in contanti presso i punti autorizzati. Le offerte di Veritas comprendono un conto con IBAN che si ottiene in pochi click, una Mastercard internazionale accettata da 37 milioni di commercianti e sportelli bancomat in 35 paesi, e la possibilità di effettuare depositi e prelievi sia in contanti che tramite bonifico.

La Carta Veritas permette di:

Trasferire denaro rapidamente.

Utilizzare una carta virtuale per pagamenti sicuri online.

Emettere fatture ai tuoi clienti.

Effettuare pagamenti sicuri e contactless grazie alle schede NFC e 3DS.

Condividere l’accesso al tuo account con chi desideri.

Gli acquisti online sono garantiti dal sistema 3DS e le comunicazioni sono sicure tramite l’interfaccia client. Puoi bloccare e sbloccare la tua carta con un clic in caso di smarrimento. Inoltre, avrai sempre a disposizione un servizio clienti in inglese, disponibile tramite ticket 24 ore su 24 e telefonicamente dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 18:30.

Il costo annuale per la carta è a partire da 29,90€, e offre accesso a tutti i servizi essenziali. La registrazione si completa in meno di 3 minuti e permette di avere subito un codice IBAN personale.

Per conoscere l’offerta completa di Carta Veritas clicca qui.