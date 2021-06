Verizon Business lancia la soluzione Advanced SASE

La soluzione Advanced Secure Access Service Edge (SASE) annunciata da Verizon Business propone un servizio cloud unificato per soddisfare le esigenze manifestate dai business, integrando le funzionalità SD WAN con connettività di rete ibrida e servizi di sicurezza.

Verizon Business: Advanced Secure Access Service Edge

Una risposta di tipo scalabile e flessibile alle sfide che le imprese si trovano a dover affrontare in conseguenza ai cambiamenti nel traffico dei dati delle applicazioni tra cloud ed edge, dovuti alla pandemia. Per approfondire il tema invitiamo a consultare l'articolo dedicato al Data Breach Investigations Report 2021 pubblicato il mese scorso. Queste le parole di Tami Erwin, CEO di Verizon Business.

Advanced SASE rende più facile per le aziende concentrarsi sullo sviluppo e sulle operazioni, mentre noi gestiamo le loro reti e la sicurezza. Unendo le funzionalità SD WAN con i servizi di sicurezza di rete, abbiamo creato una soluzione che sfrutta appieno la nostra expertise e aiuta i clienti a connettere in modo sicuro ed efficiente persone, dati ed endpoint, da qualsiasi luogo a qualsiasi app o servizio.

Gli addetti ai lavori si trovano a dover fare i conti con la volontà di non fermare o rallentale il processo di Trasformazione Digitale, che rimane una assoluta priorità, pur non potendo ignorare le complessità in costante evoluzione degli ambienti IT.