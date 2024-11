Verona-Inter oggi su DAZN con la promo Black Friday

Oggi pomeriggio si giocherà Verona-Inter, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN, con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Marco Parolo.

Gli appassionati di calcio che vogliono vedere in diretta la partita tra Hellas Verona e Inter possono approfittare della promozione Black Friday DAZN, che consente di attivare il piano annuale Standard a 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 34,99 euro per i restanti 9 mesi. Volendo si può scegliere anche il piano mensile senza vincoli a 19,90 euro al mese per 3 mesi, poi 44,99 euro in caso di rinnovo. Oppure è disponibile il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione, in offerta a 259 euro anziché 359 euro.

Le tre offerte legate al Black Friday sono consultabili su questa pagina del sito ufficiale DAZN.

Verona-Inter su DAZN con l’offerta del Black Friday

Dopo due settimane di pausa per la sosta delle Nazionali, torna dunque la Serie A con il primo anticipo pomeridiano tra Verona e Inter. Per l’occasione, DAZN ha lanciato l’offerta del Black Friday, con risparmi fino a 100 euro in 12 mesi per l’attivazione del piano Standard.

Con DAZN Standard si possono vedere tutte le partite di Serie A, Serie B e della Liga spagnola, più il meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women’s Champions League. Questo per quanto riguarda il calcio, ma l’offerta sportiva del piano Standard comprende anche altri sport.

Ad esempio il basket, con la Serie A UnipolSai più i tornei di Eurolega ed Eurocup. Spazio poi al volley, con i match più importanti dei tornei della massima serie di pallavolo femminile e maschile, la CEV, il Mondiale per Club e le partite della Nazionale italiana maschile e femminile ai Mondiali. Completano l’offerta la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2, il meglio della NFL, la grande boxe e l’UFC.

Vi ricordiamo infine l’appuntamento di oggi con il fischio d’inizio di Verona-Inter alle ore 15, diretta in esclusiva su DAZN. L’offerta del Black Friday terminerà domenica 24 novembre.