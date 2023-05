Come vedere Verona-Inter in streaming (Serie A)

Verona-Inter in campo al Bentegodi per il turno infrasettimanale della Serie A, giunta alla giornata numero 33. Ambizioni differenti, ma uguale determinazione, per le due squadre, una impegnata con l’obiettivo di rimanere nella massima divisione e l’altra con la volontà di agguantare la qualificazione diretta all’Europa che conta, in vista della prossima stagione. Una sfida che puoi vedere in diretta streaming, scegliendo tra due piattaforme, in entrambi i casi con analisi, interviste, approfondimenti e highlight. Il via è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 3 maggio.

Serie A: guarda Verona-Inter in streaming

Terzultimo posto in classifica, ma stessi punti dello Spezia che li precede (27), per i gialloblu in lotta per la salvezza. Quarti invece i nerazzurri, a 57 punti come Milan e Roma che li seguono, ancora in corsa nella Champions con la semifinale in programma per la prossima settimana e intenzionati a non cedere il passo alle dirette concorrenti in campionato.

Sono due le opzioni tra cui scegliere, per chi desidera guardare la partita. La prima è rappresentata dallo streaming su DAZN, con la telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. La seconda, invece, è costituita dalla diretta trasmessa su Sky e NOW con le voci di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti.

Queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due allenatori, Zafferoni e Inzaghi, per cercare di scardinare la difesa avversaria e uscire a testa alta dal confronto.

Verona (4-4-1-1): Montipò, Faraoni, Magnani, Hien, Dawidowicz, Depaoli, Abildgaard, Tameze, Lazovic, Verdi, Djuric;

Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrj, Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Dzeko.

Secondo i pronostici, gli ospiti sono favoriti con il 59% di probabilità di agguantare la vittoria. Solo il 17%, invece, è assegnato ai padroni di casa. Il restante 24% è invece attribuito a un eventuale pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

La partita Verona-Inter può essere vista anche dall’estero senza limitazioni, grazie alla portabilità transfrontaliera delle due piattaforme.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.