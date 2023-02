Come vedere Verona-Lazio in streaming

Verona-Lazio in campo per a giornata 21 di Serie A, nella cornice dello stadio Bentegodi. Si sfidano due squadre agli estremi opposti della classifica: i padroni di casa impantanati nella lotta per la salvezza, gli ospiti con l’obiettivo di rosicchiare punti a Inter e Napoli che la precedono. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:30 di lunedì 6 febbraio.

Verona-Lazio: guarda la partita in streaming

I tifosi gialloblu e biancocelesti possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni, affiancato da Valon Behrami per il commento tecnico. Prima del kickoff ci saranno anticipazioni e ultimi aggiornamenti dagli spogliatoi, mentre nel post-gara le consuete interviste, gli approfondimenti e gli highlight.

Come già anticipato, il Verona è terzultimo con 13 punti e la necessità di guadagnarne altri per agganciare lo Spezia e la salvezza. Proverà a farlo di fronte al proprio pubblico. La Lazio è invece al terzo posto della classifica, a 38 punti come Atalanta e Milan che la seguono.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto, schierate dai due tecnici, Zaffaroni e Sarri.

Verona (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Hien, Ceccherini, Depaoli, Tameze, Sulemana, Lazovic, Lasagna, Braaf, Djuric;

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Anderson, Zaccagni.

