Come vedere Verona-Napoli in streaming (Serie A)

Verona-Napoli va in scena al Bentegodi per la giornata 9 della Serie A. Il pallone inizierà a rotolare sabato 21 ottobre alle ore 15:00 e sarà possibile guardare la partita in streaming su DAZN. La direzione della gara è stata affidata all’arbitro Abisso. Lo scorso anno finì 2-5 nel match inaugurale della stagione, con un primo lampo della coppia Kvaratskhelia-Osimhen.

Serie A: guarda Verona-Napoli in streaming

I gialloblu hanno già un disperato bisogno di punti, per evitare di arrivare in primavera invischiati nella lotta salvezza, come avvenuto nel recente passato: attualmente sono sedicesimi a quota 8, a pari merito con il Genoa che li precede. Quinto posto con 14 punti invece per gli azzurri, ben lontani dallo stato di forma dello squadrone che ha spaccato l’ultimo campionato, mettendo le cose in chiaro fin da subito e facendo il vuoto dietro di sé.

È possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN accompagnati dalla telecronaca di Dario Mastroianni. Al suo fianco, per il commento tecnico, c’è Alessandro Budel.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo al fischio d’inizio, schierate dai due allenatori, Baroni e Garcia, quest’ultimo appena confermato sulla panchina partenopea nonostante le voci di un possibile esonero.

Verona (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Coppola, Amione, Hongla, Folorunsho, Faraoni, Lazovic, Ngonge, Saponara, Suslov;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui, Cajuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Il pronostico è tutto a favore dei campioni in carica, con il 59% delle possibilità assegnato alla loro vittoria. Solo il 17% per i padroni di casa, mentre il restante 24% è relativo all’eventuale pareggio.

Grazie alla promozione in corso, è possibile attivare un abbonamento a DAZN a meno di metà prezzo: il piano STANDARD è disponibile a soli 19,90 euro al mese, per tre mesi, invece di 40,90 euro come da listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.