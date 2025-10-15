 Verti Assicurazioni: tre soluzioni digitali per proteggere auto, moto e casa con un solo clic
Verti Assicurazioni offre polizze Auto, Moto e Casa digitali, personalizzabili e flessibili. Sconti fino al 36%, pagamenti rateali e assistenza h24. Tutto online, in pochi minuti.
Nel panorama delle assicurazioni online, Verti si conferma come uno dei player più innovativi e trasparenti, grazie a un’offerta che unisce prezzi competitivi, personalizzazione e semplicità digitale. Dalla polizza auto alle coperture per moto e casa, Verti offre soluzioni su misura per ogni esigenza, tutte gestibili online in pochi clic e con sconti esclusivi per chi acquista dal sito.

Polizza Auto Verti: fino al 36% di sconto e pagamento anche a rate

La polizza auto Verti è pensata per chi cerca flessibilità e convenienza senza rinunciare alla qualità del servizio. Con l’offerta in corso, puoi ottenere fino al 36% di sconto sulla RC Auto, acquistando e pagando direttamente online.
L’offerta è pensata per premiare i conducenti virtuosi — chi ha una classe di merito 1 BM, è senza sinistri negli ultimi 5 anni, guida un’auto elettrica recente e include coperture come Incendio & Furto, Assistenza stradale, Infortuni del conducente e Tutela giudiziaria.

In più, con #VERTIARATE, puoi pagare la polizza in comode rate mensili, trimestrali o semestrali, scegliendo tra carta di credito, PayPal o bonifico bancario. Tutto il processo — preventivo, acquisto e gestione — si completa 100% online, in meno di 5 minuti.

Polizza Moto Verti: economica, personalizzabile e sospendibile

Per chi vive la moto come passione e libertà, Verti propone un’offerta dedicata: 10% di sconto sull’RC Moto per chi effettua preventivo e acquisto esclusivamente online con carta di credito, PayPal o bonifico bancario.
Le polizze moto Verti sono flessibili e sospendibili, perfette per chi utilizza la moto solo in determinati periodi dell’anno. Con #VERTIARATE, puoi anche pagare in rate semestrali: il premio aumenta del 6%, ma la libertà di gestione resta totale.

Sono ammesse solo moto non in leasing o con vincoli finanziari, senza sinistri nell’ultimo anno e con classe di merito fino a BM14. Il preventivo si calcola in 15 secondi, semplicemente inserendo targa e data di nascita.

Polizza Casa e Famiglia: protezione completa a partire da 51€

Verti pensa anche alla sicurezza domestica, con la polizza Casa e Famiglia a partire da 51€ l’anno. Una copertura completa contro incendi, furti, danni accidentali o imprevisti domestici, abbinata alla responsabilità civile familiare.
Incluso nel servizio c’è VERTICASASSISTENZA, che garantisce supporto h24, 7 giorni su 7, per gestire emergenze o guasti in casa con un semplice clic. Anche in questo caso, preventivo e acquisto si completano online in pochi minuti, con possibilità di gestione autonoma tramite l’area personale MyVerti. Per conoscere l’offerta completa di Verti Assicurazioni clicca qui.

Pubblicato il 15 ott 2025

