Very 220GB: PROMO a 9,99€ con 5€ OMAGGIO

VeryMobile oltre alle varie promo che abbiamo visto nelle scorse settimane offre anche una tariffa, denominata Very 9,99, che può essere utilizzata anche come SIM solo dati vista la generosità del bundle internet messo a disposizione. La promozione Very offre infatti 220GB mensili!

L’offerta, disponibile a meno di 10 euro al mese, fa parte del second brand di WINDTRE, ovvero Very Mobile, e dunque utilizza la medesima copertura dell’operatore principale con una limitazione di velocità stanziata a 30 Mbps sia in upload che download.

Inoltre, questo MVNO ha anche un cuore Green, infatti, è stato uno dei primi a rendere disponibili le eSIM ed a realizzare le sue SIM Standard con plastica riciclata. Queste strategie contribuiscono a ridurre l’impatto sull’ambiente.

Ora però è arrivato il momento di vedere nello specifico l’offerta Very 9,99 di questo operatore virtuale, attivabile ONLINE senza VINCOLI e con 5€ di ricarica OMAGGIO.

Very 9,99: i dettagli della PROMO 220GB

La tariffa è davvero molto semplice ed intuitiva. Very offre infatti 220GB di traffico internet in 4G ed anche minuti illimitati ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore. Il tutto per soli 9,99 euro ogni mese. Al bundle disponibile in tutto il territorio nazionale, troviamo anche 6,6 Giga in roaming.

Questa particolare promozione è disponibile solo se si richiede la portabilità da alcuni MVNO. I virtuali compatibili sono: BT Enia, BT Italia, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile. Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU.

Costi ed altro

La promozione utilizzabile anche come SIM Dati non prevede costi di attivazione iniziali. Non viene richiesto nemmeno un corrispettivo per la spedizione della SIM. Inoltre, con l’acquisto si riceverà 5€ di ricarica omaggio utilizzabile per rinnovare in parte la promo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.