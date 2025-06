Very Mobile, 200 GB a soli 6,99 euro al mese: ultimi giorni

200 giga, chiamate e SMS illimitati, 5G incluso, il tutto a soli 6,99 euro al mese, per sempre. È questa la nuova offerta shock di Very Mobile, pensata per chi cerca una connessione affidabile, veloce e senza costi nascosti. Attivabile fino al 30 giugno, la promo è riservata a chi passa da operatori selezionati come Iliad, Fastweb e CoopVoce (e altri).

Cosa include l’offerta di Very Mobile

Con la nuova promozione Very Mobile hai accesso a 200GB di traffico dati su rete 4G/5G, minuti e SMS illimitati, il tutto a 6,99 euro al mese per sempre, senza costi aggiuntivi né aumenti futuri. Nessun vincolo contrattuale, nessuna penale, né costi di disattivazione: puoi cambiare quando vuoi.

L’attivazione costa solo 0,99 euro e SIM e spedizione sono gratuite, anche se scegli la comodità della eSIM virtuale. Inoltre, se termini i giga inclusi, la navigazione si blocca automaticamente: niente sorprese in fattura. E se vuoi far ripartire subito la promo, basta un tap sull’app per rinnovarla al solito prezzo.

Very Mobile include anche servizi utili senza costi aggiuntivi, come l’hotspot, gli SMS bancari, “Ti ho cercato” e “RingMe”. I servizi a pagamento sono bloccati di default, per proteggerti da attivazioni indesiderate. La copertura? Ottima: fino al 99,7% della popolazione in 4G e 97% in 5G, per navigare ovunque senza interruzioni.

Puoi attivare l’offerta online in pochi passaggi, scegliendo tra SIM fisica (recapitata a casa gratuitamente) o eSIM. Dopo la ricezione, basta identificarsi tramite SPID, CIE o video e sei subito Very. In alternativa, puoi recarti in uno degli oltre 3.000 negozi sul territorio nazionale.

L’offerta è riservata a chi passa a Very da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori selezionati. Con ben 200GB, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese (5G incluso, niente costi extra e zero vincoli), l’offerta Very Mobile è davvero allettante: attivala subito online in pochi clic. Ma attenzione, hai tempo solo fino al 30 giugno.