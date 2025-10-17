Very Mobile: 200 Giga in 5G a 6,99€ per sempre

Very Mobile presenta un’offerta 5G semplice, economica e senza vincoli: 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 6,99€ al mese per sempre.

Una tariffa che punta tutto su chiarezza e convenienza, disponibile fino al 30 ottobre per chi passa da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori selezionati.

200 Giga in 5G, senza limiti né sorprese

Con questa nuova offerta, Very Mobile mette a disposizione 200 Giga di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati al costo fisso di 6,99€ al mese, senza rimodulazioni né vincoli contrattuali.

L’attivazione costa solo 0,99€ (invece di 9,99€) e la SIM è gratuita, anche in formato eSIM virtuale per chi preferisce una soluzione digitale immediata. L’offerta include anche:

Copertura 5G fino a 30 Mbps , con rete stabile che raggiunge il 99,7% della popolazione italiana

Hotspot incluso , per condividere i tuoi Giga con altri dispositivi

8,9 Giga in roaming UE, con minuti e SMS illimitati anche all’estero

Nessun costo extra, nessuna sorpresa

Uno dei punti di forza di Very Mobile è la totale trasparenza:

nessun addebito imprevisto, nessuna penale di disattivazione e niente consumi fuori soglia.

Quando i Giga finiscono, la navigazione si blocca automaticamente e può essere riattivata istantaneamente tramite app con il pulsante “Rinnova”.

In più avrai:

Cambio offerta gratuito in qualsiasi momento

Servizi a pagamento bloccati di default (suonerie, abbonamenti, ecc.)

SMS bancari sempre attivi per garantire la sicurezza dei pagamenti

Attiva la tua SIM in pochi minuti

Passare a Very è davvero semplice: l’offerta si può attivare direttamente online: scegli tra SIM fisica o eSIM virtuale, ricevila in pochi giorni o scaricala via QR code.

L’attivazione è immediata tramite SPID, CIE o video-identificazione, e l’offerta si rinnova automaticamente lo stesso giorno ogni mese.

Assistenza e semplicità 100% Very

Con l’app Very puoi gestire tutto in autonomia: rinnovi, ricariche, cambio offerta o verifica dei Giga.

E se serve supporto, l’assistenza è disponibile gratuitamente al 1929, oltre che via sito o app.

Per conoscere l’offerta completa di Very Mobile clicca qui.