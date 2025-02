Very Mobile: 200 giga, minuti e SMS illimitati a 6,99€ al mese

Very Mobile lancia una promozione imperdibile che permette di accedere al 5G senza costi aggiuntivi, garantendo velocità elevate e una copertura estesa. Solo fino al 13 febbraio, è possibile attivare un’offerta esclusiva a soli 6,99€ al mese, con 200 Giga, minuti e SMS illimitati, il tutto senza vincoli e con attivazione completamente gratuita.

L’offerta Very Mobile

L’offerta di Very Mobile a 6,99€ al mese include:

200 Giga di traffico dati , utilizzabili sulla rete 5G per una navigazione ultra veloce.

, utilizzabili sulla rete 5G per una navigazione ultra veloce. Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati , per restare sempre in contatto.

, per restare sempre in contatto. Attivazione gratuita e spedizione della SIM senza costi aggiuntivi.

e spedizione della SIM senza costi aggiuntivi. Possibilità di cambiare offerta senza penali e senza costi extra.

Questa promozione è riservata ai clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori selezionati, garantendo un passaggio senza complicazioni e senza costi di attivazione.

Zero sorprese e massima convenienza

Una delle caratteristiche principali di Very Mobile è l’assenza di costi nascosti. Con questa offerta, non ci sono spese impreviste e la navigazione viene bloccata automaticamente in caso di esaurimento dei Giga, evitando sovrapprezzi.

Altri vantaggi esclusivi includono:

Copertura garantita fino al 99,7% in 4G e il 97% in 5G , offrendo una connessione stabile ovunque.

, offrendo una connessione stabile ovunque. Hotspot incluso , per condividere i Giga con altri dispositivi.

, per condividere i Giga con altri dispositivi. Servizi gratuiti come “Ti ho cercato”, “RingMe” e SMS bancari.

come “Ti ho cercato”, “RingMe” e SMS bancari. Rinnovo automatico alla stessa data ogni mese, per una gestione chiara e semplice.

alla stessa data ogni mese, per una gestione chiara e semplice. Assistenza dedicata e disponibile tramite app, sito web o chiamata gratuita al 1929.

Attivazione facile e veloce

Attivare la SIM Very Mobile è un processo semplice e veloce: basterà scegliere l’offerta e seguire le istruzioni. La SIM verrà consegnata direttamente nella cassetta postale entro 5 giorni lavorativi. Inoltre, l’attivazione online può avvenire tramite identificazione rapida con SPID, CIE o video identificazione.

Roaming in Europa senza costi aggiuntivi

Per chi viaggia, l’offerta include 8,9 Giga di navigazione in UE, oltre a minuti e SMS illimitati, senza alcuna spesa extra. Per conoscere l’offerta completa di Verymobile clicca qui.