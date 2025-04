Very Mobile: 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 6,99€ PER SEMPRE

Very Mobile ha lanciato una nuova offerta attivabile da chi proviene da operatori come Iliad, CoopVoce e Fastweb (e altri): 200 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese. Senza sorprese e senza vincoli, per sempre, ma anche attivazione, SIM e spedizione gratuite. Ecco tutti i dettagli.

Internet veloce, zero costi extra

L’offerta, come anticipato, è attivabile soltanto dagli utenti che hanno già un contratto con uno specifico gestore. Con Very Mobile si naviga fino in 5G incluso per sempre: la rete, inoltre, copre il 99,7% del territorio italiano, quindi un’ampissima copertura. La promozione, a costo fisso mensile di 6,99 euro, include anche 200 Giga più minuti e SMS illimitati.

Uno dei punti di forza dell’offerta Very è l’assoluta assenza di costi nascosti: nessun vincolo contrattuale, nessuna penale, nessun costo di attivazione. Inoltre, se si esauriscono i Giga, la navigazione si blocca automaticamente, evitando consumi indesiderati. Rinnovare è facilissimo: basta un tap sull’app per riattivare l’offerta.

L’attivazione è gratuita e può avvenire online o in uno dei 3.000 negozi Very presenti in tutta Italia. Si può scegliere tra SIM fisica (spedita gratuitamente in 5 giorni) oppure eSIM virtuale. Puoi attivare tutto in pochi istanti tramite SPID, CIE o video identificazione.

In viaggio nell’Unione Europea? Nessun problema: hai a disposizione 8,9 Giga più minuti e SMS illimitati senza costi aggiuntivi. Con Very Mobile sono inclusi gratuitamente anche i servizi Ti ho cercato, RingMe e Hotspot.

Hai tempo fino al 16 aprile per cambiare gestore e aderire all’ottima offerta Very Mobile, disponibile a 6,99 euro al mese PER SEMPRE: ottieni la promozione online e attiva la tua nuova SIM (o eSIM) in pochissimi minuti.