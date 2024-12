Very Mobile: 300 GB, minuti e SMS illimitati a soli 7,99€ al mese per sempre

Se stai cercando un’offerta che unisca una grande quantità di traffico dati, minuti e SMS illimitati, il tutto senza costi nascosti, Very Mobile ha la soluzione perfetta per te. Con l’ultima promozione, puoi avere 300 GB in 4G a soli 7,99€ al mese, una tariffa garantita per sempre, senza sorprese o rimodulazioni future. Attivarla è semplice: basta andare su questa pagina del sito di Very Mobile e seguire le istruzioni.

I dettagli dell’offerta Very Mobile

La promozione prevede un piano ideale per chi desidera una connessione affidabile e senza limiti. 300 GB di traffico dati in 4G, che ti permettono di navigare, guardare video, lavorare e giocare online senza interruzioni. Minuti e SMS illimitati ti garantiscono la massima libertà di comunicare con chi vuoi, sia in Italia che in Europa, grazie al roaming incluso.

Oltre ai tanti GB e ai minuti ed SMS illimitati, l’offerta di Very Moile include la SIM gratuita, spedizione senza costi e attivazione a zero euro. Tutti i servizi essenziali come hotspot, “Ti ho cercato” e RingMe sono già inclusi senza spese aggiuntive, rendendo questa promo una delle più complete e trasparenti sul mercato.

L’offerta si distingue dunque anche per l’assenza di costi nascosti. La trasparenza è uno dei punti di forza di Very Mobile: non ci sono spese inattese o vincoli, e il prezzo mensile rimane fisso nel tempo.

Attivare questa promozione è facile e veloce. Puoi farlo direttamente online sul sito ufficiale di Very Mobile. Ordina la tua SIM gratuita, completa la procedura di attivazione e inizia a utilizzare il piano in pochi semplici passi.

Con 300 GB di traffico, minuti e SMS illimitati a soli 7,99€ al mese, hai tutto ciò che serve per essere sempre connesso senza spendere una fortuna. Non perdere questa occasione: passa a Very Mobile oggi stesso.