Very Mobile aiuta le persone colpite dal terremoto

Very Mobile a tutti i clienti vecchi e nuovi mette a disposizione dall’Italia minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili di Siria e Turchia per aiutare le persone colpite dal terremoto.

Annunciata il 13 febbraio 2023, questa nuova iniziativa solidale il provider vuole aiutare i propri clienti a recapitare parole di conforto e supporto alle popolazioni che stanno vivendo un grande dramma.

Come specifica Very Mobile, i minuti illimitati gratis verso Siria e Turchia rimarranno a disposizione dei clienti fino al 20 febbraio 2023, salvo proroghe.

Come aderire per aiutare le persone colpite dal terremoto

Chi non è cliente di Very Mobile e vorrebbe dare supporto alle persone colpite dal terremoto in Turchia e Siria deve passare con l’operatore scegliendo un piano tariffario in questa pagina.

Fatto questo, deve poi accedere all’app Very Mobile, aprire la sezione Offerta e selezionare Blocco chiamate e dati.

In questa pagina deve rimuovere la spunta alla voce Blocco chiamate internazionali, salvando poi le nuove impostazioni.

Questa procedura va assolutamente fatta in quanto Very Mobile blocca di default le chiamate internazionali, quindi per poter chiamare dal nostro Paese in Siria e Turchia bisogna disabilitare il blocco.

Una volta che questa iniziativa è scaduta, il cliente può nuovamente riattivare il blocco seguendo la medesima procedura.

Ricordiamo che Very Mobile è un servizio ricaricabile prepagato appartenente a WindTre e che sfrutta la sua rete in 4G, che consente di raggiungere sia in download che in upload la velocità di 30 Mbps.

Dopo che i minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili di Turchia e Siria sono stati lanciati da WindTre dal 9 al 15 febbraio, adesso tocca al suo secondo brand.

L’iniziativa è partita ufficialmente ieri 14 febbraio 2023, e va ad aggiungere all’altra dedicata al popolo ucraino, sempre con minuti illimitati fino al 31 marzo 2023.

