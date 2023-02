Very Mobile, costo di attivazione e ricarica gratis, ecco come

Il mercato della telefonia mobile italiano è sempre in costante fermento, con gli utenti in cerca di una soluzione che preveda il costo di attivazione gratis, ma anche altre offerte.

Ecco perché i vari operatori fanno di tutto per andare incontro alle esigenze di ogni utente. SMS e minuti illimitati, ma anche tantissimi GIGA al mese per navigare in mobilità senza pensieri.

Tra i grandi colossi della telefonia mobile, ce ne sono alcuni che stanno riuscendo nell’impresa di imporsi in un mercato estremamente competitivo, come Very Mobile.

Costo di attivazione e ricarica gratis: ecco l’offerta di Very Mobile

Come dicevamo, Very Mobile è uno degli operatori virtuali che più di tutti riesce ad andare incontro alle esigenze degli utenti più pretenziosi.

Oltre al costo di attivazione gratuito su tutti i piani tariffari, sia per le nuove numerazioni che per le portabilità è prevista una ricarica gratis.

Questa offerta, valida fino al 28 febbraio 2024, è per chi attiverà a questo link uno dei seguenti piani tariffari:

Very a 6,99 euro al mese , con minuti e SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati in 4G;

, con minuti e SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati in 4G; Very a 7,99 euro al mese , con minuti e SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico dati in 4G;

, con minuti e SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico dati in 4G; Very a 9,99 euro al mese, con minuti e SMS illimitati verso tutti e 220 GB di traffico dati in 4G.

Possono attivare questi piani tariffari soltanto chi proviene da determinati operatori, tra cui Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb.

Per tutti gli altri desiderosi di approfittare dell’offerta, devono necessariamente attivare una nuova numerazione. Non si paga nulla per l’attivazione e la spedizione della SIM.

Tornando al discorso della ricarica gratis per un mese, avviene tramite la pratica del cashback. I soldi vengono caricati direttamente sul credito residuo.

È ovvio che la validità della ricarica è soltanto per sostenere il costo del rinnovo mensile dell’offerta scelta.

Quindi, non sarà possibile usarla per altri servizi extra di Very Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.