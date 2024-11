Very Mobile, l'offerta definitiva: 200 GB + minuti e SMS illimitati a 6,99€

In questo momento una delle offerte mobile più convenienti del mercato è quella proposta da Very Mobile, uno dei migliori operatori virtuali in circolazione. In sintesi, propone ben 200 GB, minuti e SMS illimitati al prezzo di 6,99€ al mese. Con attivazione e SIM gratuite. Tutto questo entro e non oltre il 19 dicembre. Per l’attivazione basta andare su questa pagina del sito ufficiale di Very Mobile. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio la promo in questione.

Very Mobile: 200 GB a 6,99€ sono tanta roba

Difficile trovare un’offerta simile per navigare su Internet in 5G, guardare contenuti in streaming e ovviamente chiamare illimitatamente. Tra l’altro originariamente questa promozione includeva 100 GB, ma la novità sta proprio in questo: il raddoppio dei GB disponibili, che da 100 diventano 200!

Oltre a quanto descritto sopra, la promo di Very Mobile include:

8,9 Giga in UE più tutti i minuti e gli SMS inclusi, senza alcun costo aggiuntivo;

più tutti i minuti e gli SMS inclusi, senza alcun costo aggiuntivo; Funzione “Ti ho cercato”;

Funzione “RingME”;

Hotspot ;

; Assistenza dedicata.

E non ci sono extra costi: nessun consumo imprevisto nè costo di cambio offerta. Tuttavia, non è disponibile per tutti: solamente i clienti che passando da Iliad, Coopvoce, PosteMobile e altri operatori vituali (la lista completa è presente sul sito di Very) possono attivarla.

Detto questo, se hai un piano con quegli operatori e desideri cambiarlo, passare a Very Mobile non è mai stato così conveniente. Per attivare Gigax2 non devi fare altro che andare su questa pagina del sito di Very.