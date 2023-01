Very Mobile, nuovo spot con Zlatan Ibrahimović per lanciare questa offerta

Nuovo spot con Zlatan Ibrahimović da parte di Very Mobile per promuovere l’offerta a 7,99 euro al mese. In questa campagna pubblicitaria audiovisiva, il calciatore del Milan non è il solo a ballare, poiché ci sono anche i clienti dell’operatore virtuale ad accompagnarlo.

Con le note dell’ormai celebre motivetto Very Cool, l’asso svedese si accorge verso il finale dello spot di essere seguito e lancia il coro in compagnia della folla in festa.

Il nuovo spot con Zlatan Ibrahimović per promuovere Very a 7,99 euro al mese

Come dicevamo, il nuovo spot con Zlatan Ibrahimović ha l’intento di promuovere l’offerta Very a 7,99 euro al mese a favore dei nuovi clienti.

Con questo piano tariffario, da sottoscrivere in questa pagina, si otterranno minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e 150 GB di traffico dati in 4G.

Possono accedere a questa offerta soltanto coloro che portano il numero da ILIAD, POSTEMOBILE, COOPVOCE, FASTWEB e altri MVNO, ma anche da chi intende attivare un nuovo numero.

Non ci sono costi di attivazione e di spedizione. Inoltre, con l’offerta di otterrà un Buono Amazon da 10 euro, a patto che venga attivata entro il 31 gennaio 2023.

Bisogna farlo però in fretta, perché la disponibilità dei buoni è limitata a 3.000 unità.

Le altre offerte Very Mobile

Tra le altre offerte economiche di Very Mobile troviamo Very a 4,99 euro al mese, con minuti e SMS illimitati e 1 GB di traffico dati in 4G.

A seguire Very a 6,99 euro al mese, con minuti e SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati in 4G. Anche con questa offerta è previsto il Buono Amazon da 10 euro e non si pagano costi di attivazione e di spedizione.

L’offerta è esclusiva per i nuovi numeri e per la portabilità del proprio numero dagli utenti che provengono da ILIAD, POSTEMOBILE, COOPVOCE, FASTWEB e altri MVNO.

