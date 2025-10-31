 Very Mobile tenta i clienti Iliad, CoopVoce e PosteMobile con un'offerta 5G da 5,99 euro al mese
Very Mobile tenta i clienti Iliad, CoopVoce e PosteMobile con un'offerta 5G da 5,99 euro al mese

L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato: i dettagli e la data di scadenza della nuova promozione.
Telecomunicazioni 5g
Very Mobile, servizio prepagato che permette di navigare su rete WindTre in 4G e in 5G, propone ai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri di cambiare operatore offrendo 150 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese per sempre, con in più il primo mese in omaggio. L’offerta di portabilità è rivolta anche ai clienti Fastweb, Lycamobile e Tiscali, tra gli altri.

La procedura di attivazione può essere completata direttamente online sulla pagina dedicata di Very Mobile. Tutto quello che occorre fare è cliccare sul pulsante Scopri nel riquadro dell’offerta, quindi pigiare su Ottieni l’offerta, scegliere il tipo di SIM (è disponibile infatti anche il servizio eSIM oltre alla SIM fisica tradizionale), per poi inserire i propri dati (nome, cognome e codice fiscale) e quelli di pagamento. Very consente di pagare con carte Visa, Mastercard e American Express, oltre che con PostePay e PayPal.

very mobile 5g 5,99 euro tariffa

Salvo proroghe, l’offerta di portabilità di Very Mobile rivolta ai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile, Tiscali e altri MVNO scade il 13 novembre 2025.

Ricapitolando, chi sceglie di portare il proprio numero in Very ottiene 150 Giga in 5G su rete WindTre, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti, più 7,6 Giga dedicati quando si è in uno dei Paesi appartenenti all’Unione europea.

Sono inclusi gratuitamente anche i servizi RingMe, Ti ho cercato e Hotspot, quest’ultimo molto utile per chi ha la necessità di avere la connessione Internet su un dispositivo diverso da quello principale e si trova fuori casa.

L’attivazione dell’offerta, così come la consegna della SIM fisica o l’installazione della eSIM (la SIM in formato virtuale), sono gratis.

Per maggiori informazioni relative all’offerta di Very Mobile vi consigliamo di seguire il link che segue che conduce direttamente alla pagina dedicata alla promozione in corso.

