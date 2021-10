Very, operatore creato da WINDTRE, è sicuramente uno tra i più appetibili ed economici MVNO presenti nella giungla della telefonia. Il virtuale in questione è nato a seguito della fusione tra i due brand Wind e H3G per essere una valida alternativa low-cost all'operatore principale.

Nello specifico oggi vedremo la promo Very 5,99, disponibile solo per nuovi numeri, a meno di 6 euro mensili. Attualmente con questa offerta fino al 3 Novembre 2021 i costi di attivazione sono pari a zero!

Very: Nuovo Numero a soli 5,99€ al mese

L'offerta telefonica di VeryMobile di oggi prevede 50 Giga di internet in LTE sulla Top Quality Network di WINDTRE alla velocità massima di 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati verso qualsiasi operatore nazionale e SMS sempre senza limiti verso tutti a soli 5,99 euro ogni mese. Con quest'operatore è possibile cambiare promo anche per i già clienti senza costi proprio come per un nuovo cliente!

Incluso nel canone mensile troviamo anche il servizio RingMe, Ti ho cercato ed anche la navigazione in hotspot gratuita. Inoltre, è attivo di default il blocco dei servizi a sovrapprezzo.

Tale promo, dunque, è attivabile solo per chi richiede una nuova numerazione. Esistono poi altre proposte molto interessanti per chi decide di cambiare operatore, sempre a partire da 5,99 euro mensili. Inoltre, grazie al servizio Rinnova Ora sarà possibile far ripartire la propria tariffa una volta terminati i Giga.

Per quanto concerne il traffico dati in roaming sono compresi ben 3,3 Giga ogni mese da utilizzare in tutt'Europa. Grazie agli accordi, inoltre, il traffico voce è incluso senza limiti, proprio come in Italia.

Costi ed altro

Come abbiamo detto prima, fino al 3 di Novembre, è possibile usufruire di attivazione, spedizione e SIM GRATIS con qualsiasi promo disponibile nel sito.

L'unica spesa da sostenere la prima volta sarà pari a 5,99 euro ovvero il primo mese di offerta.