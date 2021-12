Very Peri: Microsoft e PANTONE per il colore del 2022

Abbraccia le qualità dei blu, ma possiede al tempo stesso un sottotono viola-rosso: è Very Peri (17-3938), il colore dell'anno 2022 scelto da PANTONE con l'obiettivo dichiarato di mostrare un'attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un'espressività fantasiosa .

Il colore PANTONE per il 2022 è 17-3938 Very Peri

Come sanno bene gli addetti ai lavori, la scelta non è banale, ma parte da un'attenta analisi delle tendenze provenienti da ambiti quali spettacolo, cinema, arte, moda e ovviamente design, tenendo in considerazione anche fattori quali le mete turistiche più gettonate, i nuovi stili di vita e l'evolversi delle condizioni socio-economiche, senza dimenticare tecnologie e materiali.

PANTONE 17-3938 Very Peri è un una rappresentazione dello zeitgeist globale del momento e della transizione che stiamo attraversando. Mentre emergiamo da un intenso periodo di isolamento, le nostre nozioni e i nostri stili di vita stanno cambiando e le nostre vite reali e digitali si sono fuse in modi nuovi.

L'annuncio vede anche la collaborazione di Microsoft, che per l'occasione ha rilasciato alcuni sfondi per Windows (uno è visibile qui sotto), altri per Teams, un tema per Edge e un template di PowerPoint.

Chi desidera approfondire l'impegno del gruppo di Redmond su questo fronte può consultare l'intervento dedicato su Medium, firmato dal team Design della società.