Very, Very Cool! La PROMO definitiva con 220GB!

Very, Very Cool! Questo è il claim presentato da Very Mobile con Francesco Totti e Zlatan Ibrahimovic per presentare la sua promozione con 220 Giga a meno di 10 euro mensili. La pubblicità, infatti, sta avendo un buon successo soprattutto grazie a questi due testimonial di peso.

Very Mobile è un operatore virtuale controllato dal Gruppo Ck Hutchison, azienda che in Italia possiede anche le quote di maggioranza del carrieri WINDTRE.

A differenza dei comuni MVNO, il second brand dell’operatore arancione offre anche la possibilità di scegliere se attivare una SIM Fisica tradizionale oppure una eSIM.

Vediamo ora nel dettaglio questa interessante promozione, disponibile per una cerchia ristretta di clienti per un periodo limitato di tempo con SIM e Attivazione GRATIS.

Very, Very Cool! Ecco la promo dei tuoi campioni!

La promozione è senza dubbio una delle più interessanti presenti nel panorama italiano ed offre ben 220 Giga di traffico dati in 4G su rete WINDTRE con velocità bloccata a 30 Mbps in download e upload, minuti nazionali illimitati verso tutti i numeri sia fissi che mobili ed SMS senza limiti e verso qualsiasi operatore. Tutto questo a soli 9,99 euro mensili su credito residuo. Oltre al traffico dati e voce nazionale, questa tariffa dispone anche di 6,6 Giga di internet da utilizzare in roaming.

Come abbiamo detto all’inizio, tale offerta è disponibile in MNP da specifici MVNO oppure attivando un nuovo numero. Tra questi troviamo: BT Enia, BT Italia, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile. Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU.

Costi ed altro

La tariffa se richiesta in portabilità non prevede alcun contributo di attivazione iniziale. Mentre, nella versione Nuovo Numero è previsto un entry fee pari a 9,99€.

