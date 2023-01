VeryMobile: 10 euro come Buono Amazon, ecco come

VeryMobile omaggia tutti coloro i quali passano da determinati gestori virtuali di un Buono Amazon del valore pari a 10 euro. Le promozioni disponibili con questa iniziativa partono da 6,99 euro mensili fino ad arrivare a 9,99 euro.

VeryMobile: PROMO e Buono Amazon

La promozione di partenza prevede ben 100 Giga di internet su rete Top Quality Network in 4G con velocità massima raggiungibile stanziata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate senza scatto alla risposta verso tutti gli operatori sia mobili che fissi in tutta Italia, SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi gestore. Il tutto a 6,99 euro mensili cin addebito sul credito residuo della SIM.

La promozione a 6,99 euro che include anche 10€ di Buono Amazon è disponibile solo passando a Very da 1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Questa promozione esiste anche per chi vuole attivare una nuova numerazione. In questo caso, però, si perderà il beneficio del Voucher Amazon da 10 euro.

Inoltre, nel canone mensile della promozione troviamo anche alcuni servizi gratuiti ed anche ben 6,4GB di traffico in roaming da utilizzare in tutta Europa.

Costi ed altro

L’iniziativa che offre 10 euro in voucher Amazon è disponibile solo se si richiede la portabilità da determinati virtuali entro il 31 Gennaio 2023. Non è possibile usufruire di questa promozione se si passa da altri gestori non menzionati.

Il costo di attivazione inizilae è gratuito. La spedizione a casa della SIM avviene tramite corriere BRT ed è anch’essa completamente GRATIS.

