VHosting: a ogni progetto, il suo dominio

Ogni grande progetto merita un dominio alla sua altezza: lo slogan scelto da VHosting è ciò che meglio sintetizza la mission e la filosofia del gruppo, attivo da oltre 10 anni in ambito hosting e promosso da migliaia di recensioni su Trustpilot scritte dai clienti, con un voto medio pari a 4,8/5 stelle. È possibile registrarne o trasferirne uno in pochi click, a fronte di una spesa contenuta e potendo contare sulla garanzia soddisfatti o rimborsati.

Perché scegliere VHosting: i vantaggi

L’infrastruttura messa a disposizione dei clienti fa leva su un hardware sempre aggiornato e sottoposto periodicamente a test, così da poterne valutare le prestazioni. Inoltre, la rete di DNS ridondanti predisposta, garantisce una gestione ottimale delle richieste. Ancora, sito Web e posta elettronica (anche PEC) poggiano su server separati, per operare in modo indipendente, più stabile e affidabile.

A livello di tariffe, si parte con il piano Low Cost da soli 26 euro all’anno (più IVA) che include un dominio .it o .eu, fino a 30 GB di spazio su un’unità SSD NVMe, caselle email illimitate, database illimitati, backup eseguito in automatico, certificato SSL gratuito e accesso SSH.

Tra gli altri vantaggi che rendono l’ offerta di VHosting particolarmente vantaggiosa citiamo il servizio di assistenza professionale sempre attivo, a cui far riferimento per qualsiasi dubbio o quesito tecnico, senza dimenticare la politica di prezzi trasparenti per non dover fare i conti con eventuali rincari o variazioni all’atto del rinnovo.

La proposta del registrar è strutturata in modo da sfruttare appieno le potenzialità del cloud per soddisfare ogni esigenza, anche con server virtuali o dedicati. Per maggiori informazioni o per scegliere subito il piano più adatto al proprio progetto non bisogna far altro che visitare il sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.